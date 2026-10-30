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В Полтаве российский дрон упал на территории гаражного кооператива: есть пострадавшие. Фото

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
1,6 т.
В Полтаве российский дрон упал на территории гаражного кооператива: есть пострадавшие. Фото
В Полтаве российский дрон упал на территории гаражного кооператива: есть пострадавшие. Фото. Источник: Полтавская ОВА

В пятницу, 30 октября, российская оккупационная армия атаковала Полтаву беспилотниками. Один из них попал на территорию гаражного кооператива, на месте вспыхнул пожар, в расположенных рядом домах выбило окна.

В результате российской атаки пострадали двое мужчин, одного из них госпитализировали. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Дякивнич.

Что известно

Россия атаковала Полтаву беспилотниками 30 октября. В Полтавской ОВА отметили, что падение БПЛА зафиксировано на территории гаражного кооператива. На месте атаки возник пожар.

"Произошло возгорание помещения гаража и легкового автомобиля. Предварительно – без пострадавших. Информация уточняется", – сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

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Позже в ОВА добавили, что в результате российской атаки пострадали двое мужчин 71 и 73 лет. Один из них получил травмы средней тяжести, его госпитализировали. Другому медики оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Также в результате удара в близлежащих домах выбило окна – повреждения получили 8 частных и 4 многоквартирных дома, сообщило медиа PVP.POLTAVA.

Россия атаковала Полтаву беспилотниками 30 октября.Источник: Полтавская ОВА

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Полтаве утром 25 октября прогремел взрыв. Город оказался под атакой вражеских дронов. Россияне ударили по одному из городских торговых комплексов.

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