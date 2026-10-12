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"У противника все очень плохо": в Силах обороны рассказали, что происходит на Лиманском направлении

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
icon 2,5 т.
"У противника все очень плохо": в Силах обороны рассказали, что происходит на Лиманском направлении
Украинская оборона сдерживает врага. Источник: Facebook/66-я ОМБр имени князя Мстислава Храброго

Российские оккупанты на Лиманском направлении пытаются продвигаться небольшими штурмовыми группами. Однако украинская оборона сдерживает эти попытки, расширяя зону боевых действий и укрепляя позиции, что затрудняет действия оккупантов.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказала начальник штаба батальона беспилотных систем MARA 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго Елена Розвадовская. Она подчеркнула, что, несмотря на ротацию подразделений, противнику не удается достичь желаемых результатов.

Оккупанты не могут прорвать украинскую оборону

По словам Розвадовской, после оценки ситуации на Лиманском направлении российские войска активизировали попытки продвижения небольшими пехотными группами с разных направлений. Захватчики пытаются вклиниться в украинскую оборону, однако достичь желаемого результата им не удается.

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"Учитывая, что зона боевых действий расширилась, что наши Силы обороны закрепились на Лиманском направлении, в частности наша 66-я бригада, у противника это все получается очень плохо. Чему мы, безусловно, рады", — подчеркнула она.

''У противника все очень плохо'': в Силах обороны рассказали, что происходит на Лиманском направлении

Карта. Источник: deepstatemap.live

Украина противостоит врагу, несмотря на превосходство РФ в ресурсах

Начальник штаба батальона беспилотных систем MARA 66-й ОМБр отметила, что оккупанты продолжают проводить ротацию подразделений на Лиманском направлении. В то же время ход боев, по её оценке, свидетельствует о способности Украины эффективно противостоять российской агрессии даже при существенном превосходстве противника в ресурсах.

"Тот факт, насколько масштабно и профессионально, располагая меньшим количеством ресурсов, Украина выигрывает в этой войне, я считаю, очень показателен", — заявила она.

Военная подчеркнула, что россиянам следует избавиться от иллюзий "и перестать думать, что они сверхдержава, а просто сменить свою власть и, в первую очередь, свое мышление".

Напомним, по информации ISW, украинские военные недавно продвинулись к реке Жеребец к северо-востоку от Лимана, а также к востоку от Александровки. Кроме того, наши защитники продолжают вытеснять российские силы с позиций вблизи Лимана, в частности благодаря интенсивному применению артиллерии.

Как писал OBOZ.UA, в ходе операции "Вивальди" на Лиманском направлении пилоты пограничного подразделения "Феникс" уничтожали автомобильный и мототранспорт российских оккупантов. Благодаря этому украинские военные нарушали логистику врага и препятствовали доставке вооружения и боеприпасов на передовые позиции.

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