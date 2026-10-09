В Прилуках в результате российского удара погибла супружеская пара с полуторагодовалым сыном. Фото

В результате российского удара по Прилукам (Черниговская область) оборвалась жизнь молодой супружеской пары с маленьким сыном. От вражеской ракеты погибли 32-летний Александр Максюта и 23-летняя Дарья Максюта.

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Также россияне убили и 1,5-летнего Кирилла Максюту. Об этом сообщили на странице в Facebook "Их убила Россия".

Россия убила молодую семью

"1,5-летний Кирилл Максюта, его мама Дарья Максюта, 23 года, его папа Александр Максюта, 32 года. Убиты 7 октября российским ракетным ударом по дому в Прилуках вместе с 19 соседями", – говорится в сообщении.

Семья жила на четвертом этаже многоквартирного дома, по которому ударили оккупанты.

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Что предшествовало

Ночью 7 октября во время массированного ракетного удара российские террористы атаковали, в частности, город Прилуки Черниговской области. Мишенью российской армии стал жилой многоэтажный дом. Среди раненых и убитых россиянами людей есть дети.

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Напомним, также в результате российского удара по жилому многоэтажному дому в Прилуках погиб сотрудник "Укрнафты" Игорь Чуб. Всю ночь спасатели работали на месте атаки и расчищали завалы.

Кроме того, погибла семья Иванченко – отец, мать и двое их детей 8 и 13 лет.

А трехлетняя Злата после спасения из-под завалов многоэтажного дома в Прилуках находится в областной детской больнице в Чернигове. Ее мать Екатерина также госпитализирована.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Прилуках Черниговской области утром 8 октября завершились поисково-спасательные работы на месте российского теракта. По состоянию на утро число жертв удара по многоэтажному дому возросло до 22 человек.