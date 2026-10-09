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В Республике Коми атакован НПЗ: после взрывов поднялся дым. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 3,5 т.
В Республике Коми атакован НПЗ: после взрывов поднялся дым. Фото и видео
Атакован НПЗ в Ухте

Силы обороны Украины 9 октября атаковали Республику Коми в России. Под ударом оказался Ухтинский нефтеперерабатывающий завод.

На предприятии после прилетов вспыхнул пожар, над ним виден дым. Об этом пишет Exilenova+.

Что известно об атаке

О том, что Украина дотянулась до Ухты в Республике Коми за более чем 1800 км от украинско-российской границы, в Exilenova+ сообщили незадолго до 10 часов утра.

"Ухта, Республика Коми, местные сообщают об атаке на Ухтинский НПЗ", – гласило сообщение.

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На предприятии вследствие атаки вспыхнул пожар: на снятых очевидцами видео виден столб дыма.

 Ухтинский нефтеперерабатывающий завод  входит в структуру "ЛУКОЙЛ".

Предприятие, которое также называют ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка, способно перерабатывать около 4,2 млн тонн нефти в год.

Основная продукция – автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль.

Информация о последствиях атаки и масштабах возможных повреждений уточняется.

В Республике Коми атакован НПЗ: после взрывов поднялся дым. Фото и видео

Атакован НПЗ в Ухте (Коми)

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этот же день стало известно, что  в Тверской области атакован завод, производящий топливо для ракет Х-55 и Х-101.

  Кроме того,  в Белгородской области вследствие атаки горела нефтебаза.

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