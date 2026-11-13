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В Ровно российский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие: все подробности. Фото

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
84
В Ровно российский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие: все подробности. Фото
В Ровно россияне попали в многоэтажку. Источник: Александр Коваль в Telegram

В ночь на 13 ноября российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками город Ровно. Один из дронов поразил жилую многоэтажку, в результате чего пострадали мирные жители.

Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль. По его словам, российский беспилотник попал непосредственно в жилой дом.

Удар по городу

В Ровно российский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие: все подробности. Фото

Ровно, 13 ноября. Источник: Коваль в Telegram

"Многоэтажка в Ровно стала целью вражеского беспилотника", – отметил глава ОВА и показал этот дом.

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В результате удара травмы получили пятеро человек. Также в двух квартирах зафиксировали возгорания, сообщил Александр Коваль.

В Ровно российский дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие: все подробности. Фото

Ровно, 13 ноября. Источник: Коваль в Telegram

По словам главы военной администрации, сейчас городские власти готовят переселение жителей поврежденного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 ноября российские войска также атаковали Ровенскую область. В одном из сел Сарненского района они убили мужчину. Там также были повреждены дом и грузовик.

В последнее время Россия увеличила интенсивность атак на Ровенскую область. Так, во время одной из них была повреждена гражданская инфраструктура. Тогда пострадали люди.

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