В Ровно враг ударил по гипермаркету "Метро" и жилому сектору. Фото
В среду, 21 октября, российские войска атаковали торговый объект сети "Метро" в Ровно. В результате атаки пострадавших нет.
Об этом сообщает начальник Ровенской ОВА Александр Коваль. Обстоятельства удара и масштабы повреждений уточняются.
Известно, что в результате вражеской атаки также пострадал жилой сектор. В одном из домов возник пожар, который уже локализовали. Жильцы не пострадали.
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