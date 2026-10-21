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В Ровно враг ударил по гипермаркету "Метро" и жилому сектору. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
3,6 т.
В Ровно враг ударил по гипермаркету "Метро" и жилому сектору. Фото
Последствия удара по складу торговой сети "Метро". Источник: Telegram-канал начальника Ровенской ОВА.

В среду, 21 октября, российские войска атаковали торговый объект сети "Метро" в Ровно. В результате атаки пострадавших нет.

Об этом сообщает начальник Ровенской ОВА Александр Коваль. Обстоятельства удара и масштабы повреждений уточняются.

В Ровно враг ударил по гипермаркету ''Метро'' и жилому сектору. Фото

Последствия попадания рядом с жилым сектором. Источник: ГСЧС Украины.

Известно, что в результате вражеской атаки также пострадал жилой сектор. В одном из домов возник пожар, который уже локализовали. Жильцы не пострадали.

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В Ровно враг ударил по гипермаркету ''Метро'' и жилому сектору. Фото

Последствия попадания рядом с жилым сектором. Источник: ГСЧС Украины.

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