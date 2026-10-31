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"У россиян дефицит людей": Жмайло объяснил, на что делает ставку враг накануне зимы

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
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"У россиян дефицит людей": Жмайло объяснил, на что делает ставку враг накануне зимы
В России не хватает личного состава. Источник: РосСМИ

Накануне зимнего периода российские войска будут пытаться сохранять давление на украинскую оборону и искать слабые места на фронте. В то же время Россия сталкивается с дефицитом личного состава, и без всеобщей мобилизации ей будет сложно переломить ситуацию.

Поэтому враг будет сосредоточивать силы на отдельных направлениях и пытаться демонстрировать локальные успехи. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Почему осенне-зимний период может быть более благоприятным для ВСУ

По словам Жмайло, смена погодных условий может сыграть на пользу украинским военным, которые преимущественно ведут оборонительные действия. После исчезновения "зеленки" эффективность украинских беспилотников повышается.

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Одним из приоритетов командования ВСУ он назвал расширение килл-зоны до 40–50 километров и насыщение ее роботизированными комплексами и дронами для постоянного мониторинга.

"Осенне-зимний период может быть для нас более благоприятным, потому что мы стоим в обороне", – объяснил Жмайло.

В России не хватает личного состава

В то же время российская армия сталкивается с нехваткой людей. Как отметил Жмайло, ранее о дефиците в 6–7 тысяч военных в месяц сообщал представитель Офиса президента Павел Палиса.

По оценке эксперта, без общей мобилизации России будет трудно изменить ситуацию на фронте. Ранее там планировали набрать 300 тысяч военных до Нового года и еще 300 тысяч после него. Для этого уже создали соответствующую инфраструктуру, однако мобилизационные меры остаются ограниченными.

"Этот маховик точно не запущен на полную", – подчеркнул Жмайло.

На каких направлениях враг будет пытаться давить

Из-за нехватки личного состава российские войска будут пытаться поддерживать давление и растягивать украинскую оборону. Для этого они концентрируют силы на отдельных участках фронта.

В частности, Жмайло упомянул Константиновское направление, бои в районе Доброполья и активизацию российских войск в Херсонской области. Последнюю он связал с проведением Олешковской гуманитарной миссии.

Эксперт считает, что враг будет пытаться точечно продавливать украинскую оборону и демонстрировать локальные результаты для российской пропаганды.

"Они будут пытаться продавливать нашу оборону и показывать результат, масштабировать это в своей пропаганде, мол, все равно российская армия наступает, есть какие-то достижения", – отметил он.

По словам Жмайло, для создания такого пропагандистского эффекта россияне также будут отправлять на отдельные участки своих "флагоносцев".

В то же время эксперт подчеркнул, что речь идет именно о локальных попытках наступления. Российские войска используют больше живой силы и военных ресурсов и уже не первый год пытаются найти слабые места в украинской обороне.

''У россиян дефицит людей'': Жмайло объяснил, на что делает ставку враг накануне зимы

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 30 октября на фронте произошло 168 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Константиновском и Покровском направлениях – там произошло 18 и 14 боестолкновений с российскими оккупантами соответственно. На Запорожье враг также продолжает давить: на Гуляйпольском направлении произошло восемь вражеских атак.

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