Украинская журналистка Виктория Рощина погибла в российском плену. При этом в РФ запись о ее смерти несколько раз меняли в реестре Росстата; причина гибели украинки также неоднократно была отредактирована и варьировалась от "неизвестной" до "заболевания" и лишь в 2025-м обрела относительную конкретику.

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При этом даже последняя версия является малоинформативной диагноза и может скрывать истинную причину смерти Рощиной. Об этом пишут "Важные истории" и "Верстка", ссылаясь на утечку данных Росстата.

Что известно

Жизнь Виктории Рощиной оборвалась в российском плену – ее тело вернули в Украину со следами пыток и без некоторых внутренних органов. Вероятно, для того чтобы скрыть причину смерти.

Впервые запись о ее гибели поступила в базу Росстата в конце декабря 2024 года с датой смерти 16 декабря 2024 года и неизвестной причиной смерти, а род смерти был "не установлен". При этом свидетельство о смерти было выдано как окончательное.

Спустя несколько дней ЗАГС прислал Росстату исправление даты смерти на 19 сентября 2024-го. Если верить этой дате, Рощина погибла за шесть дней до обмена пленными, в который ее должны были включить.

В 2025 году запись продолжили редактировать: в феврале внесли данные нового свидетельства о смерти и заменили причину смерти с неизвестной на миокардиодистрофию – изменение состояния сердечной мышцы, которое привело к нарушению ритма сердца и отеку легкого. Запись закончили редактировать 11 февраля – за три дня до того, как тело журналистки вернули в Украину.

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"Замена свидетельства и уточнение причины смерти – не уникальная ситуация. Но обычно, если причина смерти неизвестна, сначала выдают предварительное свидетельство. У Рощиной же первое свидетельство уже было окончательным, и его заменили новым "‎взамен окончательного"‎ с конкретной причиной. На такое изменение приходится менее 0,3% всех записей в системе Росстата. Замена даты смерти на более раннюю, когда меняется и день, и месяц, встречается еще реже: примерно в 0,1% всех записей", – отмечают журналисты.

Главные истории дня

Что же касается причины смерти журналистки – в РФ ею указали "дегенерацию миокарда" – это, по определению ВОЗ, "мусорный", малоинформативный диагноз, который может скрывать истинную причину гибели.

Также у Рощиной в качестве состояний указаны отек легких (код J81) и фибрилляция и трепетание желудочков сердца (I49.0), что ВОЗ тоже относит к "мусорным" диагнозам.

"Те же состояния – отек легких и фибрилляция желудочков – фиксировались и у умершего 16 ноября 2009 года в СИЗО "Матросская тишина" аудитора Сергея Магнитского, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов после его заявления о раскрытии схем хищения бюджетных средств", – пишет "Верстка".

Как сообщал OBOZ.UA, украинская журналистка Виктория Рощина во время пребывания в СИЗО Таганрога подвергалась систематическому насилию со стороны россиян. В частности, оккупанты сломали ей затылочную кость.