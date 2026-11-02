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В России новейший Су-57 взорвался на аэродроме: в ГУР назвали вероятную причину

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
3,8 т.
В России новейший Су-57 взорвался на аэродроме: в ГУР назвали вероятную причину
Су-57. Источник: uk.wikipedia.org

На российском военном аэродроме "Ахтубинск" взорвался дорогостоящий истребитель Су-57. Инцидент произошел 29 октября во время запуска двигателей самолета.

Одной из возможных причин аварии могло стать некачественное топливо вследствие действия "дальнобойных санкций" Украины. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

По данным разведывательного ведомства, истребитель Су-57 взорвался на военном аэродроме "Ахтубинск" во время запуска двигателей. Стоимость этого боевого самолета оценивают примерно в 150 миллионов долларов.

"Су-57 оснащен авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф1 (так называемое "изделие 117"). Одна из причин, по которым двигатели такого типа могут взрываться или подвергаться катастрофическому разрушению, – топливо ненадлежащего качества", – говорится в сообщении.

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