В России преувеличивают заявления о продвижении своих войск в Украине: ISW разоблачил ложь. Карта

Российские высокопоставленные чиновники во главе с диктатором Владимиром Путиным продолжают преувеличивать успехи армии РФ на поле боя в Украине. Российские карты все больше и больше расходятся с реальной ситуацией на земле.

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В частности, в сентябре, по версии начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, оккупанты захватили почти 2 тыс. кв. км – тогда как на самом деле они потеряли территории. Ложь агрессора разоблачили в Институте изучения войны (ISW).

Москва лжет об успехах армии РФ в Украине

Аналитики констатировали, что российские топ-чиновники вплоть до самого Путина откровенно лгут о продвижении российских войск на поле боя. И разрыв между заявленными российскими "успехами" и реальностью становится все больше и больше. Так оккупанты пытаются подтвердить иллюзию якобы повсеместных военных побед РФ.

Последние заявления о беспрецедентных успехах оккупантов прозвучали 16 октября – во время поездки Путина на вспомогательный командный пункт российских войск, где диктатор встретился с руководством и командным составом российского Генштаба.

Начало "докладу" о новых "успехах" россиян в Украине положил сам Путин. Он заявил, что с начала года оккупационные войска якобы захватили около 6 500 кв. км и 310 населенных пунктов – и далее "уверенно продвигаются" по всей линии фронта.

"Эстафету" подхватил Герасимов, который "доложил" Путину о якобы захвате российскими войсками с 1 сентября более 1 800 кв. км и 92 населенных пунктов.

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Однако в ISW подчеркивают: это не просто ложь – реальность кардинально противоположна.

"ISW получила доказательства, позволяющие оценить, что с 1 января 2026 года российские войска захватили около 100 квадратных километров и 69 населенных пунктов, а с 1 сентября 2026 года понесли чистые потери в размере 122 квадратных километров. И Путин, и Герасимов сообщают о показателях эффективности, которые преувеличивают успехи России на передовой. ISW также получила доказательства того, что российские войска теряли в среднем семь километров ежедневно с начала октября 2026 года, что противоречит ложному утверждению Путина о продолжении продвижения России", – отметили аналитики.

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Харьковская область

Герасимов утверждал, что подразделения российской группировки войск "Север" завершили окружение украинских войск на севере Харьковской области и захватили 461 квадратный километр и 28 населенных пунктов. Никаких доказательств этих "успехов" он, как и ожидалось, не привел.

Аналитики напомнили, что о окружении украинских военных на северо-востоке от Харькова россияне говорят еще с 3 сентября: с тех пор количество безосновательных заявлений об усилении окружения и захвате новых населенных пунктов (вопреки всем имеющимся доказательствам и обоснованным опровержениям со стороны Украины) только росло.

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Командующий группировкой войск "Север" генерал-полковник Евгений Никифоров утверждал, что "пояс безопасности" вдоль российско-украинской границы простирается на более чем 600 километров, 465 километров (или около 75 процентов) из них находятся под контролем России.

"ISW получила доказательства, позволяющие оценить, что российские войска контролируют лишь 205,77 квадратных километров полосы безопасности от трассы E101 Киев– Глухов на севере до прилегающей линии фронта в направлении Великого Бурлука (к северо-востоку от Харькова)", – отметили аналитики.

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Никифоров также утверждал, что российские войска захватили более 3000 квадратных километров с момента создания провозглашенной Путиным демилитаризованной "санитарной зоны" в Харьковской области в марте 2024 года.

Здесь, по оценкам аналитиков, он "приукрасил" реальность в десятки раз.

"ISW получила доказательства, позволяющие сделать вывод, что с 1 января 2026 года российские войска захватили территорию общей площадью 114,66 квадратных километров и пять населенных пунктов в Харьковской области. Никифоров утверждал, что российские войска захватили 14 населенных пунктов и более 300 квадратных километров Сумской области в течение летне-осеннего периода 2026 года. ISW получила доказательства, позволяющие оценить, что российские войска захватили 99,1 квадратных километров в Сумской области с 1 января 2026 года", – поправили генерала-фантазера аналитики.

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В то же время Герасимов утверждал, что российские войска захватили Паламаревку (к северо-западу от Купянска) и Ковалевку ( к западу от Купянска).

В ISW же отметили, что наблюдали лишь признаки ограниченного присутствия российских групп инфильтрации в Тищенковке (2,2 километра к северо-востоку от Паламаровки). А ближайшие позиции оккупантов находятся в Радьковке (более пяти километров к востоку от Паламаровки и Коваливки).

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Аналитики напомнили, что Герасимов лгал, утверждая, что российские войска якобы вошли в Великую Шапковку (примерно в 800 метрах к северу от Паламаровки) еще пять месяцев назад, 16 мая.

Донецкая область

Начальник российского Генштаба утверждал, что российские войска захватили около 500 квадратных километров и 23 населенных пункта в Донецкой области с сентября 2026 года. По версии Путина, Силы обороны в настоящее время контролируют около 2748 квадратных километров – чуть более 10 % Донецкой области.

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"ISW получила доказательства, позволяющие оценить, что российские войска захватили три населенных пункта, но понесли чистые потери в размере -198,28 квадратных километров в Донецкой области с 1 сентября 2026 года, и что украинские войска в настоящее время контролируют 5530 квадратных километров, или 20,4% Донецкой области", – охарактеризовали реальную ситуацию аналитики.

Также Герасимов утверждал, что российские войска захватили Алексеево-Дружковку (к северо-западу от Константиновки) после захвата Константиновки в июле 2026 года, вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки и достигли окраин Краматорска.

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Кроме того, по версии российского командующего, подразделения 3-й общевойсковой армии России (бывший 2-й армейский корпус "ЛНР") якобы контролируют 50 % Николаевки, расположенной к востоку от Славянска.

В ISW же отметили, что по состоянию на 10 октября украинские военные находились в западной части Константиновки, что подтверждается доказательствами. А вот подтверждений или каких-либо признаков присутствия россиян в Алексеево-Дружковке и тем более их закрепления на позициях в этом населенном пункте аналитикам найти не удалось.

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По данным ISW, российские войска находятся как минимум в 12 километрах от Дружковки и в девяти километрах от Краматорска – и это с учетом российских "просачиваний", которые вовсе не означают контроля над местностью.

Герасимов также утверждал, что подразделения российской 110-й мотострелковой бригады, 114-й мотострелковой бригады и 5-й отдельной мотострелковой бригады (все они входят в состав 51-й общевойсковой армии, ранее – 1-й Армейский корпус "ДНР"), 61-й отдельной бригады морской пехоты (Северный флот) и 177-го отдельного полка морской пехоты (Каспийская флотилия) захватили Доброполье.

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Также, по его словам, под контроль армии РФ якобы перешли Первомайское и Сергеевка (к северу и юго-западу от Доброполья соответственно), оккупанты также, якобы, вошли в Белозерку (к юго-западу от Первомайского).

"ISW не обнаружила никаких доказательств того, что российские войска продвинулись к северу от Доброполья или на его территорию за пределами ограниченных инфильтрационных операций, а украинские войска неоднократно опровергали заявления России о том, что российские войска закрепили позиции в Доброполье", – говорится в материале

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Запорожская область

Путин утверждал, что украинские войска якобы в настоящее время контролируют лишь 16,5 % Запорожской области.

ISW же получила доказательства, позволяющие оценить, что украинские войска в настоящее время контролируют 24,6 процента Запорожской области.

Герасимов заявил, что российские войска захватили Малокатериновку (непосредственно к югу от города Запорожья) и находятся в пяти километрах от южной окраины областного центра. Здесь он, по оценкам ISW, преувеличил в четыре раза: аналитики утверждают, что в реальности российские войска находятся как минимум в 20,95 километра от города Запорожья, или в 11,6 километра с учетом российских попыток проникновения

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По версии Герасимова, оккупанты также с начала сентября якобы сумели захватить более 180 квадратных километров и 10 населенных пунктов, включая Самойловку, Голубково и Микильское (все к северо-востоку от Орехова) на востоке Запорожской области.

В то же время, по оценкам ISW, российские войска захватили 104,5 квадратных километров и 8 населенных пунктов региона. В настоящее время, с учетом проникновений в упомянутые населенные пункты, россиянам остается 9 и 13 км.

Герасимов утверждал, что российские подразделения из группировки войск "Днепр" "ведут бои в Орехове и захватили Новопавловку и Новоандреевку (обе находятся к северо-западу от Орехова).

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15 октября Силы обороны Украины опровергли эти заявления. В частности, 17-й армейский корпус заявил о контроле над Новоандреевкой.

Аппетиты Кремля не уменьшаются

Путин использовал свою встречу с военным командованием ВС РФ для очередного отказа от каких-либо территориальных уступок со стороны России на потенциальных мирных переговорах.

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По его словам, перед оккупационной армией поставлена задача создать так называемую "зону безопасности" на территории северной части Украины и обеспечить "абсолютную безопасность вдоль всей границы".

И эту "зону", подчеркнул российский диктатор, он не собирается делать предметом будущих переговоров с Украиной.

"Кремль неоднократно отказывался идти на какие-либо территориальные уступки, при этом постоянно требуя от Украины уступить свои территории, в том числе и те, которые россияне в настоящее время не контролируют. ISW по-прежнему считает, что Кремль отказывается идти на какие-либо дипломатические или территориальные уступки для прекращения войны и остается приверженным достижению своих первоначальных военных целей военными средствами", – убеждены аналитики.

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Зачем Россия лжет о ситуации на поле боя

Преувеличенные заявления российских высокопоставленных военных чиновников о продвижении России являются частью более широких усилий когнитивной войны, направленных на искажение представления о российском продвижении на фронте, чтобы заставить Украину и ее западных партнеров капитулировать перед требованиями России о переговорах", – говорится в материале.

Аналитики подчеркнули, что Путин, Герасимов и другие российские командиры сильно преувеличивают российские успехи на фронте как минимум раз в месяц с самого начала года. На самом деле же захватчикам практически нечем похвастаться.

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"Российские военные усилия в настоящее время не достигают своих оперативных и стратегических целей на фоне успешных контрнаступлений Украины в ходе операции "Вивальди" к северу от Лимана и на направлении Александровки в 2026 году, тогда как количество вербованных Россией военнослужащих сократилось. Российские военные чиновники, вероятно, представляют искаженную картину успехов России на полях боевых действий, чтобы оказывать давление на Украину и ее западных партнеров, чтобы те уступили требованиям России, которые включают полный захват сильно укрепленного крепостного пояса Украины, который российские войска не смогли и, вероятно, не смогут захватить военным путем", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, на днях украинские войска продвинулись к северу от Купянска и к юго-западу от Орехова.