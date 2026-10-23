В Украине и России подтвердили введение ''режима тишины'' для эвакуации гражданского населения из заблокированных Олешек

В России подтвердили, что их войска прекратят огонь на Херсонском направлении. "Режим тишины" вводится с 3 часов утра 27 октября 2026 года в связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Олешки на левом берегу Днепра.

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Позиция РФ

О готовности россиян прекратить огонь заявил начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов. Его заявление распространили на официальных страницах минобороны стран-агрессора.

"Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населенный пункт Олешки Херсонской области", – сказано в сообщении.

Заявление украинской стороны

В Генеральном штабе ВСУ объявили, что для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе с 03:00 27 октября по киевскому времени.

"Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы помочь жителям Олешек, и приложат максимальные усилия для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан", – говорится в сообщении.

В ГШ отметили, что Силы обороны Украины обеспечат выполнение решений верховного главнокомандующего ради реализации гуманитарной миссии в Олешках. Соответствующие распоряжения будут доведены до войск в установленном порядке.

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"Украинские подразделения неоднократно выполняли миссии по доставке дронами гуманитарных грузов жителям Олешек и окрестных сел. Рассчитываем, что гуманитарный доступ ради людей в Олешках будет гарантирован", – добавили в Генштабе.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец объявил о запуске гуманитарной миссии в Олешках и пообещал отчитываться по каждому этапу ее выполнения.

По его словам, были зафиксированы все договоренности, стороны подписали соглашение. Оно предусматривает несколько этапов, среди которых подготовка к режиму тишины, разминирование путей, доставка гуманитарной помощи и разблокирование выезда.

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Что предшествовало

Несколько дней назад уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина и Россия приближаются к согласованию последних деталей эвакуации гражданских из оккупированной Олешковской громады на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Речь идет о жителях Олешек и еще шести близлежащих населенных пунктов, где могут оставаться около 6 тысяч гражданских, в том числе до 200 детей.

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Лубинец отмечал, что российская сторона взяла в работу все предложения Украины по эвакуации. Омбудсмен добавлял, что некоторые сложные вопросы все еще остаются, однако он надеялся, что в ближайшее время переговоры дадут конкретные результаты.

А уже 23 октября в Белом доме заявили, что Украина и Россия договорились о временном прекращении боевых действий в Олешках Херсонской области, которое должно вступить в силу 29 октября. Перемирие призвано обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовку к эвакуации гражданских.

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Договоренности достигнуты при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, которая вместе со своим представителем работала с руководством обеих стран.

После вступления перемирия в силу гражданские представители руководства Украины и России, не входящие в военные структуры, вместе посетят жителей Олешек дома, чтобы выяснить, какая помощь им нужна. Тем, кто захочет эвакуироваться, предоставят необходимую поддержку и транспорт до выбранного места назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Олешки на Херсонщине люди едят траву, в частности портулак, чтобы выжить в ужасных условиях российской оккупации. Приближение зимы и угроза не только голода, но и холода усугубляют гуманитарный кризис.