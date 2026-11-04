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В России похвастались видео удара по школе в Комышувахе, которым убили 37 человек: еще десятки пропали без вести

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
2,7 т.
В России похвастались видео удара по школе в Комышувахе, которым убили 37 человек: еще десятки пропали без вести
Последствия российских авиаударов по Комышувахе Запорожской области, 2 ноября 2026 года. Источник: ГСЧС Украины

Российские войска 2 ноября нанесли серию авиаударов по Камышевахе Запорожской области. Под вражеским огнем оказались школа, где местные жители получали гуманитарную помощь, и укрытие, в котором находились люди. Сейчас известно о 37 погибших, еще десятки людей считаются пропавшими без вести.

Российские пропагандистские каналы похвастались кадрами этого преступления, опубликовав видео авиаудара и фактически не скрывая своей причастности к убийству мирных жителей. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

В России похвастались видео удара по школе в Комышувахе, которым убили 37 человек: еще десятки пропали без вести

Россияне похвастались применением ФАБ-3000 во время удара по Камышевахе. Источник: Скриншот

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По словам Казанского, люди прятались в укрытии, однако российская армия сбросила на здание школы трехтонную авиабомбу, и убежище не смогло их защитить. Журналист подчеркнул, что после взрыва такой мощности шансов выжить у людей не было.

В России похвастались видео удара по школе в Комышувахе, которым убили 37 человек: еще десятки пропали без вести

Под завалами оказались мирные жители, полицейские и спасатели. Источник: t.me/UA_National_Police

В России похвастались видео удара по школе в Комышувахе, которым убили 37 человек: еще десятки пропали без вести

Последствия обстрела Камышевахи. Источник: t.me/UA_National_Police

Российские каналы также заявили, что учебное заведение якобы было местом временной дислокации операторов дронов из состава 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Денис Казанский назвал произошедшее ужасным и демонстративным террористическим актом. Он обратил внимание на особый цинизм российской стороны: там не отрицают своей причастности к трагедии, а наоборот, открыто распространяют видео массового убийства гражданских.

В России похвастались видео удара по школе в Комышувахе, которым убили 37 человек: еще десятки пропали без вести

Среди погибших – спасатели и полицейские. Источник: ГСЧС

Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается. По информации Запорожской областной военной администрации, к работам привлечены кинологи и горноспасатели ГСЧС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что утром 2 ноября около сотни жителей Комышувахи пришли в местную школу, чтобы получить гуманитарную помощь. Пункт выдачи работал там каждую неделю для тех, кто остался в поселке.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что российские военные не могли не знать, для чего использовали здание и что там находились мирные жители. После первого попадания по школе оккупанты нанесли еще один удар – девятью авиабомбами по укрытию. Среди погибших были двое спасателей ГСЧС и четверо полицейских.

Еще один удар российские войска нанесли 1 ноября в Винницкой области: беспилотник атаковал территорию общежития профессионального училища в Козятинской громаде. В результате атаки погибли два человека – 13-летняя девочка и женщина, которую после ранения доставили в реанимацию, однако спасти ее не удалось.

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