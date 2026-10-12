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В России разрабатывают новую модификацию ракеты "Кинжал" с осколочно-фугасной боевой частью — ГУР

Катя ПомазанКатя Помазан
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В России разрабатывают новую модификацию ракеты "Кинжал" с осколочно-фугасной боевой частью — ГУР
Россия работает над модификацией аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал". Источник: War&Sanctions.

Россия работает над модификацией аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", оснащенной осколочно-фугасной боевой частью. В то же время в 2026 году страна-агрессор существенно сократила объемы государственного оборонного заказа на эти ракеты и переориентировала производственные ресурсы на выпуск баллистических ракет "Искандер-М".

Украинскому управлению известны её составные части и предприятия, участвующие в производственной кооперации. Об этом сообщило ГУР Министерства обороны Украины на портале War&Sanctions.

Таким образом, к производству этих ракет привлечены 58 российских предприятий, 22 из которых не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

Ракета 9-С-7760, известная как Х-47М2 "Кинжал", представляет собой одноступенчатую твердотопливную аэробаллистическую ракету с интегрированной боевой частью. Около 90 % её компонентов унифицированы с компонентами баллистической ракеты 9М723 комплекса "Искандер-М".

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Среди особенностей "Кинжала" украинская разведка отмечает хвостовой аэродинамический обтекатель, который отделяется после запуска двигателя, радиолокационную головку самонаведения и станцию активных помех. Также ракета оснащена системой отстрела ложных целей С-200.

В настоящее время для "Кинжала" предусмотрены два типа боевых частей, а именно: проникающая фугасная, предназначенная для поражения перекрытий, бетонных и защищенных конструкций, и специальная ядерная. Разработка варианта с осколочно-фугасной боевой частью может быть связана с проблемами точности наведения ракеты, поскольку для применения проникающей боевой части точность поражения имеет особое значение.

В разведке отметили, что сокращение производства "Кинжалов" связано не только с перераспределением ресурсов в пользу ракет "Искандер-М", но и с ограниченными возможностями России по использованию самолетов-носителей. Речь идет об истребителях-перехватчиках МиГ-31И и МиГ-31К, которые российская авиационная промышленность в настоящее время не производит.

Разведка также анонсировала обнародование списка российских предприятий, занимающихся модернизацией и обслуживанием самолетов МиГ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина научилась противодействовать российской баллистике с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Хорошие результаты в этом показала система Lima.

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