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В России семь целей на зиму в Украине: аналитики раскрыли планы врага по месяцам

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
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В России семь целей на зиму в Украине: аналитики раскрыли планы врага по месяцам
Аналитики раскрыли планы врага по месяцам. Источник: shutterstock

Массированные удары по украинским энергетическим объектам стали тщательно спланированной многоцелевой кампании РФ. Агрессор не только пытается оставить украинцев без света и тепла, но и существенно ослабить экономику страны.

При этом удары по энергетики Кремль может использовать как один из инструментов шантажа. Об этом говорится в аналитическом отчете "Пятая зима: соревнование по скорости" от Ukraine Facility Platform.

Ключевые замыслы Кремля

Предстоящая зима совпадает с рядом ключевых международных и внутренних событий – от промежуточных выборов в США и заседаний Евросовета до пересмотра программ МВФ и формирования украинского бюджета на 2027 год. В этих условиях российские атаки призваны стать инструментом давления как на западных партнеров Киева, так и на переговорные позиции Украины.

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Эксперты подчеркивают, что агрессор стремится не только вызвать катастрофический дефицит генерации в морозный период, но и попытаться физически отрезать от общей энергосистемы целые регионы.

Среди семи основных целей врага аналитики выделяют:

Обезлюдение и заморозка: провоцирование новых волн беженцев и релокации бизнеса из прифронтовых областей, юга страны и крупных мегаполисов.

Внутренний дестабилизационный эффект: попытки спровоцировать конфликты между местными властями и центральным правительством из-за критических аварий.

Давление на союзников: демонстрация медийных кадров обесточенных городов с целью снизить готовность Запада финансировать помощь Украины.

Шантаж на переговорах: попытки обменять временное прекращение обстрелов на территориальные уступки, снятие санкций или отказ Киева от атак по российской нефтепереработке.

Отвлечение ресурсов с передовой: принуждение Украины выбирать между защитой неба над мирными городами и прикрытием фронта, а также замедление работы оборонно-промышленного комплекса.

Удар по экономике: блокировка работы бизнеса, снижение налоговых поступлений и срыв инвестиционных проектов.

Тестирование тактики: отработка новых методов разрушения гражданской инфраструктуры для возможного применения на новых направлениях.

Как будут меняться приоритеты РФ

Хотя главная цель Москвы остается прежней, методика зимнего террора становится все более гибкой. Аналитики определили предполагаемый график смещения акцентов противника по месяцам:

Октябрь 2026: Главный акцент сделан на психологическом давлении и формировании переговорных рычагов. Задача – убедить международных партнеров в уязвимости инфраструктуры нового поколения и поднять цену дальнейшей поддержки Украины.

Ноябрь 2026: В период проведения выборов в США и утверждения госбюджета Украины РФ попытается максимизировать давление для продвижения темы так называемого "энергетического перемирия".

Декабрь 2026: Приурочен к саммиту G20 и встрече лидеров ЕС. Враг планирует активно расшатывать внутреннее спокойствие в Украине и запугивать внешнеполитических союзников.

Январь 2027: Пиковый период зимних морозов. Ожидаются концентрированные удары по системам тепло-, водо- и электроснабжения крупных городов (в первую очередь на юге и Левобережье), а также попытки разделить единую энергосистему Украины по руслу Днепра.

Февраль 2027: Накануне пятой годовщины полномасштабной войны агрессор сосредоточится на истощении запасов ракет ПВО, ремонтных резервов и финансовых ресурсов. Параллельно цель ударов – ударить по украинской экономике и отвлечь силы от ситуации на фронте.

Напомним, 21 октября российские войска атаковали Кременчуг в Полтавской области. Один из вражеских ударных дронов попал в здание Кременчугского национального университета им. М. Остроградского.

Как писал OBOZ.UA, ночью 18 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате попадания в дом погибла молодая женщина, еще двое гражданских, в том числе ребенок, получили ранения. Повреждены два многоэтажных дома, учебное заведение и почти два десятка частных автомобилей.

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