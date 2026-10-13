В России отказались от энергетического перемирия с Украиной и дали "сигнал" по своим планам – ISW

Кремль категорически отвергает любые предложения о прекращении огня с Украиной, в том числе инициативы, связанные с энергетическим перемирием или проведением выборов. Высшее руководство РФ рассчитывает исключительно на полную победу и не намерено идти на компромиссы.

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Высокопоставленные российские чиновники публично подтвердили, что по состоянию на 12 октября никаких соглашений о прекращении огня не существует. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремль категорически против перемирия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский пытается добиться паузы для восстановления украинской армии, добавив, что Киев не "заслужил передышку". Поэтому в Москве отвергли любые инициативы, которые позволили бы Киеву провести законные выборы.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отклонил предложение о 60-дневном прекращении огня. Вместо этого Песков цинично заявил о готовности Путина "приостановить удары на один день", что фактически является абсурдным предложением и нескрываемым отказом от реального диалога.

Удары по энергетике и отказ от предложений Трампа

Практическим подтверждением позиции Москвы стал очередной удар по украинской энергетической инфраструктуре в ночь на 12 октября. Эти действия продемонстрировали, что Россия отклоняет условия прекращения огня, предложенные американским президентом Дональдом Трампом.

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Кремль традиционно блокирует любые компромиссы, которые не дают РФ односторонних преимуществ. Эксперты убеждены, что Москва продолжит атаковать украинскую энергосистему в преддверии зимнего периода, пытаясь использовать холод как фактор давления.

Стратегические целей РФ

Российские чиновники и военные аналитики открыто озвучивают причину отказа от энергетического перемирия. Представитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев и ряд военных блогеров прямо заявили, что прекращение ударов по украинским электростанциям лишит Россию одного из главных рычагов давления, сформированного за время затяжных атак.

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В РФ также признают, что удары по энергетике приносят им гораздо больший эффект, чем атаки на аэродромы или заводы. По данным ISW, подобные заявления и публичные дискуссии четко отражают реальные планы Кремля о том, что в Москве ожидают только полной победы над Украиной и категорически не собираются идти на уступки.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 октября Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждает, что "перемирие" вступило в силу с момента публикации его поста. "Обе стороны дали на это согласие", – заверил лидер Белого дома.

– Владимир Зеленский в комментарии Axios сказал, что это заявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если Москва не будет атаковать нашу энергетическую сферу.