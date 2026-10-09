В России признали продвижение украинской армии к востоку от Славянска и Краматорска: в ISW объяснили, почему запаниковали Z-блогеры. Карта

РоссийскиеZ-блогеры признали продвижение украинской армии к востоку от Славянска и Краматорска. Также в России признали, что украинские войска выбили российские войска из Пескуновки и контратакуют в направлении Кривой Луки непосредственно с запада и северо-запада из-за реки Северский Донец.

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Об этом сообщили в ISW. Успешные украинские контратаки в направлении Краматорска и Славянска могут свидетельствовать о более широких усилиях Украины по оттеснению российских войск на восток через обширную территорию, удаляясь от агломерации Славянск-Краматорск, в направлении канала Северский Донец-Донбасс.

Что известно

В России уже не могут скрыть продвижение украинских войск. Так, российские милблогеры недавно заявили, что украинские войска освободили Озерное, продвинулись к востоку от Пескуновки (к юго-востоку от Лимана и к востоку от Славянска) в направлении Кривой Луки (к юго-востоку от Пескуновки) и продвинулись к северу от Рай-Александровки (к юго-западу от Кривой Луки).

Кроме того, там также признали, что украинские войска выбили российские войска из Пескуновки и контратакуют в направлении Кривой Луки непосредственно с запада и северо-запада из-за реки Северский Донец.

Недавние заявления Z-блогеров также указывают на то, что украинские войска продвинулись непосредственно к востоку от Николаевки (немного к востоку от Славянска).

Российские милблогеры заявили, что украинские войска освободили Малиновку и продвинулись в районе между Федоровкой Второй и Голубовкой (все к востоку от Краматорска), к югу от Минкивки и вблизи Федоровки (обе — к юго-востоку от Краматорска).

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В издании отметили, что украинские и российские позиции, вероятно, остаются перемешанными, поскольку недавние геолокационные кадры показывают, что украинские войска атакуют российские позиции в центральной Тихоновке (к востоку от Краматорска и вблизи района, где недавно, по сообщениям, продвинулись украинские войска) после того, что, по оценкам ISW, было российской операцией по проникновению.

В издании подчеркнули, что в России неоднократно звучали заявления военных блогеров о том, что украинские войска пересекли реку Северский Донец, поскольку река является значительным природным препятствием. В ISW пояснили, что Кривая Лука — это доминирующая тактическая высота, расположенная чуть южнее реки Северский Донец, с которой украинские войска могли бы начинать дальнейшие контратаки, используя такую выгодную местность.

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"Украинские войска, по всей видимости, оттеснили российские войска как с правого, так и с левого берегов реки Северский Донец в этом районе. Российские войска, вероятно, считают Николаевку главной тактической целью, поскольку местные тактические высоты в этом районе создают более благоприятные условия для наступления на Славянск, а усилия Украины по оттеснению российских войск из районов к северо-востоку и юго-востоку от Николаевки мешают российским войскам использовать эту местность", — отметили в издании.

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В ISW отметили, что успешные украинские контратаки на направлениях Краматорска и Славянска могут свидетельствовать о более широких усилиях Украины по оттеснению российских войск на восток через обширную территорию, удаляясь от агломерации Славянск-Краматорск, в направлении канала Северский Донец-Донбасс.

Карта боевых действий в Украине. Источник: ISW

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