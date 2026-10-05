"В России их уже разрабатывают": генерал Романенко призвал искать средства противодействия модернизированным "Искандерам" с дальностью 800 км

Россия разрабатывает новый тип ракеты, дальность которой может достигать 800 км, и Украине уже сейчас необходимо разрабатывать средства противодействия такому оружию. Вероятной основой для новой угрозы генерал-лейтенант Игорь Романенко считает модернизацию ракетного вооружения РФ, которую он связал с серией "Искандер".

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Об этом бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Ранее ГУР сообщало, что Россия до конца 2026 года планирует провести испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 км.

ГУР предупреждало о новой российской ракете

28 сентября ГУР сообщило, что Россия до конца года планирует увеличить объемы производства баллистических ракет и испытать еще один тип – дальностью до 800 км. Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий 8 сентября также заявлял, что российская сторона планирует провести заключительные испытания нового типа баллистической ракеты с такой дальностью.

В то же время украинская разведка уже располагает данными о модернизации российских ракет 9М723 для оперативно-тактических комплексов "Искандер". По информации ГУР, летом Россия впервые применила обновленную баллистическую ракету 9М723-2, которую условно называют "Искандер-1000". Благодаря увеличенной мощности двигателя ее дальность возросла до 550 км против 390 км у предыдущей версии.

Романенко назвал новую ракету "третьей волной" противника

По словам Романенко, Россия обладает техническими возможностями для создания ракеты дальностью около 800 км,

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"Конечно. Более того, скорее всего, речь идет о крылатой так называемой малой ракете. Я бы сказал, что это третья волна опасных средств воздушного нападения, которые разработала и производит Российская Федерация", – сказал генерал.

Первой волной он назвал российские "Шахеды" с двигателями внутреннего сгорания. По словам Романенко, против них Украина уже нашла эффективное средство противодействия – дроны-перехватчики.

Второй волной генерал считает "Шахеды" с реактивными двигателями. Он отметил, что проблема противодействия таким дронам уже решается, а главной задачей остается наращивание производства средств перехвата.

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"А третья волна – это именно та ракета, о которой мы говорим, так называемая "малая". Ее дальность составляет плюс-минус 800 километров (речь идет о модернизации серии, известной как "Искандер-1000", – Ред.). В России ее уже разрабатывают, а нам уже сейчас необходимо заниматься вопросом, связанным с поиском средств противодействия этой так называемой третьей волне противника", – заявил Романенко.

Украина уже разрабатывает перехватчики для реактивных дронов

Генерал подчеркнул, что речь сейчас идет именно о средствах противодействия российским реактивным дронам, а не об их полной нейтрализации. Следующим шагом должно стать наращивание производства таких систем.

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По его словам, Украине также необходимо учитывать возможность того, что российские реактивные дроны в будущем смогут летать выше и быстрее. Поэтому, помимо перехватчиков авиационного типа, могут применяться малые ракеты и другие компактные средства поражения.

Романенко отметил, что украинские инженеры уже работают над микро-ЗРК – более дешевыми малыми зенитными ракетами или реактивными мини-дронами тубусного запуска. По его словам, такие средства могут быть значительно дешевле ракет для комплексов Patriot или NASAMS.

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"Так или иначе, нам необходимо ориентироваться на технические характеристики российских разработок третьей волны – данные об этом есть у нашей разведки", – подчеркнул генерал.

В то же время он подчеркнул, что необходимо также продолжать разработку и масштабировать средства, которые у Украины уже есть против реактивных "Шахедов".

"Такие средства перехвата уже разрабатываются на основе технических характеристик, которые нам уже известны. Условно говоря, мы знаем, что российские "Шахеды" могут летать на расстояние 5–7 километров со скоростью 500–700 километров в час. У нас уже есть средства для противодействия им, то есть истребители-перехватчики, которые летают чуть выше и быстрее этих "Шахедов" (речь идет о реактивных дронах типа "Герань-5" и "Бандероль". – Ред.).

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Для новой ракеты нужны отдельные средства перехвата

Романенко подчеркнул, что для создания эффективного противодействия новой российской ракете необходимо сначала детально изучить ее характеристики.

"Что касается этой модернизированной российской ракеты, так называемой малой, то необходимо внимательно изучить ее конкретные технические характеристики, чтобы наши средства противодействия, средства-перехватчики, были способны ее уничтожать. Работа над этим должна быть организована", – сказал он.

Таким образом, по оценке генерала, появление российской ракеты с дальностью около 800 км следует рассматривать не как отдаленную перспективу, а как угрозу, к которой Украине необходимо готовиться уже сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, к концу 2026 года Россия планирует увеличить объемы производства баллистических ракет. Параллельно Москва готовится провести испытания новой баллистической ракеты дальностью до 800 км.