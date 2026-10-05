В России сделали циничное заявление об ударах по Украине: в ISW назвали главную цель врага

Россия попыталась оправдать массированные удары по критической инфраструктуре Украины, которые агрессор готовит на эти осень и зиму. По версии Москвы, таким образом РФ будет "отвечать" на украинские дальнобойные удары.

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Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW). Там убеждены: за лживыми формулировками Кремль скрывает реальную цель – террор против гражданского населения Украины, к которому Россия прибегла на фоне отсутствия успехов на фронте.

Россия назвала ракетно-дроновый террор "ответом"

Аналитики обратили внимание на то, что в министерстве обороны РФ озвучили риторическую формулировку, которой пытаются оправдать жестокие удары по Украине осенью-зимой . Там – совершенно необоснованно, как подчеркнули в ISW – заявили, что ракетно-дроновый террор против украинских городов и населенных пунктов, а также удары по критически важной инфраструктуре являются "ответом" на украинские атаки по законным целям.

4 октября Министерство обороны России объявило об усилении ударов по инфраструктуре в Киеве и области, а также по всей Украине, и представило эту интенсификацию как ответ на удары Украины по российским целям. "Отвечать" агрессор решил на выдуманные Кремлем и лично российским диктатором Владимиром Путиным"попытки сорвать выборы в Госдуму", атаку на законные цели в Ленинградской области во время Петербургского международного экономического форума и в Подмосковье (когда россияне выдумали 1600 якобы запущенных Украиной дронов) и удар по Белгороду, откуда постоянно ведется террор против Харькова.

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В то же время оккупанты цинично переложили ответственность за продолжение попыток сделать жизнь в украинском тылу невыносимой и спровоцировать гуманитарную катастрофу на президента Украины Владимира Зеленского – ведь он пообещал, что Украина будет отвечать на российский террор.

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Нынешнюю очередную зимнюю ударную кампанию (а заморозить украинцев Россия систематически пытается с 2022 года) российские войска начали в конце сентября с ударов по энергетической инфраструктуре перед началом отопительного сезона.

О каком-либо "ответе", как уверены аналитики, речи не идет: циничным заявлением россияне пытаются прикрыть откровенный террор, который Москва выбрала в качестве "стратегии победы".

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"Успехи Украины на поле боя в 2026 году, похоже,заставляют президента России Владимира Путина переоценить свою первоначальную теорию победы в Украине и сосредоточить внимание на принуждении Украины к капитуляции посредством зимней дальнобойной ударной кампании 2026–2027 годов, а не на продвижении на поле боя. Эта ударная кампания направлена на то, чтобы сделать жизнь гражданского населения в Украине невыносимой, с тем чтобы Украина капитулировала перед требованиями России", – отметили в ISW.

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В отличие от предыдущих аналогичных ударных кампаний против украинской энергетики, в этом году Россия начала атаковать энергетическую инфраструктуру несколько раньше. Таким образом враг пытается успеть нанести как можно больший ущерб, прежде чем Украина разработает эффективные контрмеры против российской баллистики и реактивных дронов.

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"Риторические формулировки министерства обороны России являются попыткой оправдать перед россиянами и международным сообществом усиление своей ударной кампании, которая будет направлена против и без того деградировавшей энергетической и другой критической инфраструктуры Украины", – подчеркнули в ISW.

Аналитики также отдельно остановились на попытке России выставить себя "жертвой", которая на что-то там "отвечает", назвав "откровенно ложными" большинство конкретных утверждений минобороны РФ.

"Россия неоднократно обвиняла украинские войска в том, что они атаковали российскую избирательную инфраструктуру во время выборов в Госдуму в сентябре 2026 года, но не предоставила доказательств в подтверждение своих утверждений. Украинские удары по Москве 19–20 сентября были направлены на российские нефтеперерабатывающие заводы и склады", – опровергли часть обвинений в ISW.

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К слову, в Z-сообществе также не все оценили заявление минобороны РФ. В частности, близкого к Кремлю провоенного блогера "Рыбаря" возмутила позиция, что Россия только сейчас взялась "отвечать". Он напомнил своей аудитории, что российская армия не "опомнилась" после сентябрьских выборов, а регулярно наносила удары по Киеву и другим городам Украины с первого дня полномасштабного вторжения.

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Как сообщал OBOZ.UA, только в конце суток 4 октября россияне дважды нанесли удары по Харькову ракетами "Бандероль". На удары Украины по российским НПЗ они, по привычке, "ответили" ударами по жилым многоэтажкам. Есть погибшие и раненые.

А в Киеве накануне военные страны, которая называет "терроризмом" удары по НПЗ и складам оружия, снова нанесли удар по Северному мосту. Удар был нанесен средь бела дня, когда на мосту было много гражданских автомобилей. Есть пострадавшие.