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В российской Уфе атакован НПЗ: после взрывов вспыхнул пожар. Фото и видео

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
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В российской Уфе атакован НПЗ: после взрывов вспыхнул пожар. Фото и видео
В российской Уфе атакован НПЗ. Источник: Exilenova+

Утром 31 октября беспилотники ударили по промышленной зоне в Уфе (Республика Башкортостан). Целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ".

В результате обстрела на территории предприятия начался пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Результаты атаки

Беспилотная опасность была объявлена в Башкортостане еще около 3:00 часов ночи. Спустя час местные каналы написали, что местные жители "сообщили о звуках, похожих на взрывы". План "Ковер" был объявлен в аэропорту Уфы. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы.

"Сразу несколько читателей сообщили о хлопках в районе Черниковке около 7:30 утра. Также сообщается что в районе включали сирены. Читатели сообщают о густом столбе дыма в районе Михайловки, Красного яра", – писали российские каналы.

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Спустя несколько часов после атаки региональные власти Республики Башкортостан не комментировали атаку и ее последствия. Тем временем местные жители пишут о двух атакованных заводах.

Веб-платформа NASA FIRMS, которая отображает активные пожары и тепловые аномалии по всему миру в режиме, близком к реальному времени, подтвердила возгорание на территории предприятия.

В российской Уфе атакован НПЗ: после взрывов вспыхнул пожар. Фото и видео

Пожар на территории НПЗ. Источник: NASA FIRMS

Что известно об НПЗ в Уфе

В северо-восточной части Уфы расположены сразу три НПЗ компании "Башнефть": "Башнефть-Новойл", "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-УНПЗ". Уфимская группа нефтеперерабатывающих заводов является одним из самых мощных и технологически развитых комплексов нефтепереработки и нефтехимии в России. Все три завода расположены в Черниковской промзоне.

Заводы соединены между собой системой продуктопроводов. Из-за удаленного географического положения (около 1300-1400 км от границы с Украиной) уфимские заводы долгое время считались глубоким тылом. Однако в последнее время комплекс неоднократно становился целью для атак дальнобойных беспилотников.

В российской Уфе атакован НПЗ: после взрывов вспыхнул пожар. Фото и видео

Пожар на НПЗ после обстрела. Источник: Exilenova+

В российской Уфе атакован НПЗ: после взрывов вспыхнул пожар. Фото и видео

НПЗ расположены в 1500 км от границы с Украиной. Источник: Google maps

Напомним, в ночь на 30 октября в Самарской области РФ прогремели взрывы. После них в городе Новокуйбышевск что-то масштабно загорелось.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 октября в Тульской области был атакован химзавод "Азот". Он очень важен для ВПК врага: по данным Службы внешней разведки Украины, предприятие поставляло азотную кислоту заводу имени Свердлова в Дзержинске, который производит взрывчатые вещества.

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