В российском Белгороде прогремели взрывы, после чего в западной части города поднялся столб дыма. По предварительным данным, пожар возник на территории закрытого цементного завода после удара беспилотника.

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Дым заметили в районе местной промышленной зоны. Информация о последствиях инцидента и возможных повреждениях пока ограничена.

Где в Белгороде заметили дым

По данным Telegram-каналы, после взрывов дым начал подниматься в районе промышленной зоны, расположенной в западной части Белгорода.

Именно там, по предварительной информации, возник пожар. Обстоятельства происшествия сейчас уточняются.

Что могло вызвать пожар

По предварительным данным, возгорание началось после удара беспилотника по территории закрытого цементного завода.

Таким образом, вероятным местом удара стала промышленная территория предприятия, которое сейчас не работает. При этом информация о характере повреждений, масштабах пожара и возможных последствиях удара пока не приводится.

Что известно о последствиях взрывов

Сейчас сообщается о взрывах и столбе дыма в западной части Белгорода. Других подробностей об инциденте в предоставленной информации нет.

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