Днем в среду, 30 сентября, в российском Каспийске (республика Дагестан) прогремел взрыв. Местные жители могли наблюдать дым в районе порта, поднимавшийся в небо.

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Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+. Там опубликовали фото вблизи места происшествия, на котором видно сильное задымление.

"Каспийск… взрыв в порту", – говорится в сообщении.

Пока неизвестно, что произошло на территории порта и был ли взрыв результатом целенаправленной атаки. Однако порт в Каспийске не раз становился мишенью украинских беспилотников, ведь здесь находятся важные для страны-агрессора военные объекты.

Значение порта для РФ

Каспийск является важным пунктом базирования Каспийской флотилии ВМФ России. В городе расположена военно-морская инфраструктура, необходимая для обслуживания и эксплуатации российских кораблей.

Россия также использовала корабли Каспийской флотилии для ракетных ударов по территории Украины. В частности, речь идет о носителях крылатых ракет "Калибр".

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Помимо военного назначения, портовая инфраструктура Каспийска имеет важное значение для транспортной и военной логистики РФ в регионе. Важную роль в этом сообщении играет и Махачкалинский порт. Это единственный российский глубоководный порт на Каспийском море, работающий круглый год.

Напомним, последняя "движуха" вблизи местного порта произошла в ночь на 19 сентября. Местные жители сообщали о пролете беспилотников и работе ПВО.

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Также 11 сентября в Каспийске было неспокойно. Под атакой оказался местный порт, где базируются военные объекты РФ и корабли Каспийской флотилии. Местные жители сообщали о взрывах, а Telegram-каналы публиковали кадры с заревом от вероятного прилета.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 10 сентября в Махачкале прогремели мощные взрывы. Город подвергся массированной атаке беспилотников, а ключевой целью, по сообщениям местных жителей, стала инфраструктура Махачкалинского морского торгового порта.

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