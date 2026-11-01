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В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
1,0 т.
В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео
Пожар на НПЗ в Кстово. Источник: Exilenova+

В ночь на 1 ноября в Нижегородской области РФ гремели взрывы: регион атаковали дроны. Под ударом оказались город Кстово и расположенный там нефтеперерабатывающий завод.

После попаданий на предприятии вспыхнул мощный пожар. Подробности и кадры впечатляющих последствий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Об атаке на Кстовский НПЗ в Exilenova+ впервые написали в 04:11 утра. К тому моменту на предприятии уже бушевал мощный пожар, зарево и столб дыма от которого были видны за много километров.

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

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"В Кстово успешно атакован Кстовский НПЗ", – говорилось в сообщении.

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

К выводу, что под ударом оказался именно этот завод, пришли также в Falcon Insight.

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

"Кстово, Нижегородская область, РФ. Атака на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", – констатировали в канале.

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Анализ Falcon Insight.

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Анализ Falcon Insight.

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Анализ Falcon Insight.

В Exilenova+ предположили, что пожар после атаки возник в районе установок АВТ-6, АВТ-5 и висбрекинга гудрона либо установки 35/11-600.

"Более точную картину можно будет получить после появления спутниковых снимков", – отметили в канале. 

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Пожар на НПЗ

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Анализ Exilenova+

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Пожар в Кстово

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Пожар в Кстово

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Пожар в Кстово

Атакованный этой ночью Кстовский нефтеперерабатывающий завод, который, как уже отмечалось, принадлежит "Лукойлу", занимает четвертое место среди пяти крупнейших НПЗ России. Предприятие с мощностью переработки 17 млн тонн нефти в год уступает только Омскому, Киришскому и Рязанскому нефтеперерабатывающим заводам.

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Данные о крупнейших НПЗ РФ в "Википедии"

И россияне прекрасно об этом знают. Поэтому, пока одни снимали многочисленные видео о том, как дым от пожара на НПЗ затягивает небо, а зарево от пламени освещает все вокруг на несколько километров, другие помчались на местные АЗС.

В частности, в Нижнем Новгороде еще до восхода солнца образовались длиннющие очереди на заправках, а те, кому повезло добраться до колонки, заливали топливо не только в бак, но и во многочисленные канистры.

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Россияне бросились запасаться топливом

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

В российском Кстово атакован НПЗ: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Атакован Кстовский НПЗ

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в российской Уфе был атакован НПЗ.

Кроме того, весь Калининград оставался без света.

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