В российском Новокуйбышевске атакован НПЗ: после серии взрывов начался пожар. Фото и видео

В ночь на 30 октября в Самарской области РФ прогремели взрывы. После них в городе Новокуйбышевск что-то масштабно загорелось.

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Вскоре стало известно, что пожар вспыхнул на местном нефтеперерабатывающем заводе – Новокуйбышевском НПЗ. Подробности и кадры с места собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

Информация о результативной атаке на Новокуйбышевск начала появляться утром в пятницу.

"Новокуйбышевск, Самарская область: местные сообщают об атаке и пожаре", – отмечали в Exilenova+.

Судя по количеству дыма, подгорело там знатно – и не в одной точке.

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И со временем пожар разгорался все сильнее.

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Около 6 часов утра в Exilenova+ назвали цель атаки: после прилетов загорелся Новокуйбышевский НПЗ.

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Новокуйбышевский НПЗ – это одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Поволжья, расположенное в Самарской области России. Предприятие принадлежит российскому нефтяному гиганту "Роснефть".

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Мощность этого НПЗ – около 8,8 млн тонн нефти в год.

В последний раз по нему прилетало в ночь на 22 августа этого года. Тогда также вспыхнул пожар, а атаку подтвердил Генштаб ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 октября в Тульской области был атакован химзавод "Азот". Он очень важен для ВПК врага: по данным Службы внешней разведки Украины, предприятие поставляло азотную кислоту заводу имени Свердлова в Дзержинске, который производит взрывчатые вещества.