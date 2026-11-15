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В российском Нижнекамске прогремели взрывы: вспыхнул пожар на крупнейшем нефтехимическом заводе РФ. Фото и видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
669
В российском Нижнекамске прогремели взрывы: вспыхнул пожар на крупнейшем нефтехимическом заводе РФ. Фото и видео
Горит нефтехимический завод в Нижнекамске

Под утро 15 ноября взрывы гремели в российском Татарстане. В городе Нижнекамске, как сообщается, атаковали крупнейший в России нефтехимический завод – "Нижнекамскнефтехим", принадлежащий корпорации "Сибур".

На территории предприятия вспыхнул пожар. Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

О взрывах и пожаре на одном из заводов Нижнекамска в канале сообщили незадолго до 5 часов утра.

"Нижнекамск, Татарстан. Местные сообщают об атаке на один из заводов в городе, вероятнее всего, "Нижнекамскнефтехим" (Сибур)", – говорилось в сообщении.

В Falcon Insight геолоцировали появившиеся в сети кадры – и подтвердили: горит именно это предприятие.

В российском Нижнекамске прогремели взрывы: вспыхнул пожар на крупнейшем нефтехимическом заводе РФ. Фото и видео

Анализ Falcon Insight

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В российском Нижнекамске прогремели взрывы: вспыхнул пожар на крупнейшем нефтехимическом заводе РФ. Фото и видео

Анализ Falcon Insight

В российском Нижнекамске прогремели взрывы: вспыхнул пожар на крупнейшем нефтехимическом заводе РФ. Фото и видео

Анализ Falcon Insight

На момент сообщения атака продолжалась.

К тому времени местные жители уже видели зарево от пожара на территории предприятия.

В российском Нижнекамске прогремели взрывы: вспыхнул пожар на крупнейшем нефтехимическом заводе РФ. Фото и видео

В России горит крупнейший нефтехимический завод

В российском Нижнекамске прогремели взрывы: вспыхнул пожар на крупнейшем нефтехимическом заводе РФ. Фото и видео

В России горит крупнейший нефтехимический завод

В российском Нижнекамске прогремели взрывы: вспыхнул пожар на крупнейшем нефтехимическом заводе РФ. Фото и видео

В России горит крупнейший нефтехимический завод

Это предприятие является крупнейшим нефтехимическим производством не только в России, но и в Европе.

Завод выпускает синтетические каучуки (является мировым лидером по производству изопренового каучука), пластики (полипропилен, полиэтилен, полистирол), мономеры и другую промышленную химию. Всего здесь выпускается более 120 видов продукции.

В российском Нижнекамске прогремели взрывы: вспыхнул пожар на крупнейшем нефтехимическом заводе РФ. Фото и видео

В России горит крупнейший нефтехимический завод

В российском Нижнекамске прогремели взрывы: вспыхнул пожар на крупнейшем нефтехимическом заводе РФ. Фото и видео

В России горит крупнейший нефтехимический завод

"Нижнекамск, Татарстан. Местные жители сообщают об атаке на "Нижнекамскнефтехим" (СИБУР), и он горит на видео и фото. В 2025 году предприятие выпустило 3 млн тонн нефтехимической продукции. Мощность нового комплекса ЭП-600 составляет 600 тыс. тонн этилена в год", – добавили в Exilenova+.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 ноября украинские ударные беспилотники в очередной раз посетили российский город Волгоград. Атакован был нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Зафиксирован пожар на территории НПЗ.

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