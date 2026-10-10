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В российском Ростове поражен нефтеналивной терминал: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
icon 45
В российском Ростове поражен нефтеналивной терминал: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео
Горит нефтяной терминал в Ростове-на-Дону

В российском Ростове-на-Дону ночью раздаются мощные взрывы. Очевидцы также жаловались на попадания и пожар, вспыхнувший после них.

Под ударом оказался Новошахтинский нефтяной терминал, который также носит название "Юг Руси". Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

Об ударах по Ростову в Exilenova+ сообщили еще в 02:25 ночи.

"Ростов. Сообщают об атаке БПЛА, после серии взрывов возник пожар", – отмечалось в сообщении.

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На месте попадания разгорелся масштабный  пожар, это хорошо видно на кадрах из сети.

"Ростов. Поражен нефтеналивной терминал Новошахтинского завода НЗНП, филиал "Ростовский". Объект используется для хранения и перевалки нефтепродуктов", – уточнили в Exilenova+ менее чем через час после первого сообщения об атаке.

Со временем пожар только разгорался.

"Вот так выглядит Новошахтинский нефтеналивной терминал в Ростове после телефонного разговора Трампа с российским террористом Путиным", – не без сарказма отметили в Exilenova+, учитывая заявление президента США о договоренностях с РФ по покупке российского дизельного топлива.

В российском Ростове поражен нефтеналивной терминал: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Так выглядит нефтеналивной терминал Новошахтинского завода НЗНП.

Telegram-канал Supernova+ тем временем опубликовал видео с моментом прилета  по терминалу.

Подтвердили поражение именно нефтеналивного терминала и в российском независимом издании ASTRA.

"OSINT-аналитик компании ASTRA, проанализировав видео, пришел к выводу, что горит нефтеналивной терминал "Юг Руси" в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Этот объект обеспечивает перевалку нефтепродуктов для экспорта, используется для снабжения армии РФ топливом и получения валютных поступлений. Проектная мощность составляет около 2,5 млн тонн в год (используется для перевалки продукции Новошахтинского завода нефтепродуктов и других поставщиков). Ранее "Юг Руси" уже подвергся атаке 9 июля 2026 года. Тогда Генштаб ВСУ и Силы обороны Украины подтвердили успешный удар беспилотниками по нефтеналивному терминалу в Батайске, после чего на территории объекта возник пожар", – говорится в сообщении.

В российском Ростове поражен нефтеналивной терминал: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Анализ ASTRA

В российском Ростове поражен нефтеналивной терминал: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Анализ ASTRA

В российском Ростове поражен нефтеналивной терминал: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Анализ ASTRA

В российском Ростове поражен нефтеналивной терминал: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Анализ ASTRA

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил инцидент, правда, довольно скупо описал его последствия: в Ростове "произошло возгорание".

В российском Ростове поражен нефтеналивной терминал: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Скриншот сообщения

Спутники компаний, сотрудничающих с NASA, зафиксировали на территории Новошахтинского нефтяного терминала мощный пожар.

В российском Ростове поражен нефтеналивной терминал: вспыхнул сильный пожар. Фото и видео

Спутники компаний NASA фиксируют пожар на объекте

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности украинских ударов по НПЗ в Омске и Ухте.

Также Украина нанесла удары по объектам, задействованным в запуске ракет и производстве ракетного топлива в России.

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