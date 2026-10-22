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В российском Серпухове атаковано предприятие, ремонтировавшее системы ПВО. Фото и видео

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
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В российском Серпухове атаковано предприятие, ремонтировавшее системы ПВО. Фото и видео
В российском Серпухове атаковано военное предприятие. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В ночь на 22 октября в районе города Серпухов Московской области прогремела серия мощных взрывов. Регион атаковали с применением ракет и реактивных беспилотных летательных аппаратов.

Целью удара Сил обороны Украины стало крупное предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Удар по стратегическому объекту

Дальнобойные средства украинской армии поразили 75-й арсенал в городе Серпухов. Во время проведения военной операции в районе города звучал сигнал ракетной угрозы, а в небе фиксировался пролет реактивных БПЛА.

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Целью атаки стал ключевой объект российской оборонно-промышленной отрасли, специализирующийся на техническом обслуживании, капитальном ремонте, восстановлении и хранении военной техники. Особое место в его деятельности занимает работа с комплексами противовоздушной обороны.

В российском Серпухове атаковано предприятие, ремонтировавшее системы ПВО. Фото и видео

Взрывы в районе предприятия ОПК. Источник: Exilenova+

По официальным данным госкорпорации "Ростех", подразделения предприятия непосредственно задействованы в ремонте и обслуживании зенитных ракетных комплексов "Бук-М1" и "Бук-М2", самоходных установок и компонентов зенитной ракетной системы С-300В.

В российском Серпухове атаковано предприятие, ремонтировавшее системы ПВО. Фото и видео

Взрывы в Серпухове. Источник: Exilenova+

Единственная база хранения

К объекту в Серпухове ранее неоднократно привлекали внимание независимые OSINT-исследователи. В частности, 29 марта 2024 года аналитик, известный под псевдонимом Jompy, отмечал, что 75-й Арсенал является единственной подтвержденной и идентифицированной им базой хранения российских зенитных ракетных систем.

Поражение этого узла наносит существенный удар по логистике и потенциалу восстановления средств ПВО РФ. Степень повреждений и последствия удара уточняются. OSINT-исследователи отмечают, что подробности о степени повреждений появятся после публикации свежих спутниковых снимков.

В российском Серпухове атаковано предприятие, ремонтировавшее системы ПВО. Фото и видео

Предприятие атаковали ракеты и дроны. Источник: Supernova

Напомним, 18 октября Силы обороны совершили массированную атаку на Ленинградскую область РФ. Помимо многочисленных целей, пораженных в Санкт-Петербурге, удары пришлись и на другие уголки региона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 20 октября в Тамбовской области РФ прогремела серия мощных взрывов. Целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция "Никольская".

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