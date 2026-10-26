В российском Воронеже прогремела серия взрывов: поднялся дым. Фото и видео

В российском Воронеже ночью и утром 26 октября гремели взрывы. Город оказался под атакой Сил обороны: зафиксировали несколько очагов пожаров.

Видео дня

В частности, под удар попал крупный торгово-деловой комплекс "Галерея Чижова". Подробности атаки собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

О том, что в Воронеже что-то происходит, в Exilenova+ начали писать после 5 часов утра.

В частности, по данным канала, взрывы гремели в районе известного в городе бизнес-центра, что после многодневных целенаправленных ударов войск РФ по торговым центрам в Украине вряд ли сильно огорчит украинцев.

"Воронеж, сообщают о взрывах в районе торгово-делового комплекса "Галерея Чижова". Напомним, вчера ударные БПЛА Сил обороны Украины атаковали ТРЦ "МегаГРИНН" в Белгороде. Был ли это целенаправленный удар, или следствие работы российской ПВО – пока неизвестно", – отмечали в Exilenova+.

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Со временем пожар на месте прилета лишь разгорался.

На кадры, снятые россиянами, попал момент удара по бизнес-центру "Галерея Чижова".

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Местные жители тем временем продолжали фиксировать над Воронежем добрые дроны, отметили в Exilenova+, подкрепив утверждение соответствующим видео.

В свою очередь автор Telegram-канала Supernova+ писал о вероятном ракетном ударе.

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Как следует из кадров в сети, под ударом оказался не только упомянутый бизнес-центр: на видео и фото видно несколько очагов возгорания.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 октября украинские войска нанесли новые удары по ряду российских регионов. Целями атаки стали промышленные предприятия и торговые центры.

В частности, последствия путинской "СВО" ощутили на себе жители Белгорода. В результате попаданий БПЛА там возникли масштабные пожары.

В частности, в Белгороде был поражен ТРЦ "МегаГринн" площадью 163 тыс. кв. метров, где расположено более 200 магазинов, рестораны, кинотеатр.

А в Пермском крае Силы обороны нанесли удары по химико-металлургическому предприятию "Ависма".