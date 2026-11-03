В российском Ярославле атакован НПЗ: произошел мощный пожар. Фото и видео

В ночь на 3 ноября 2026 года в российском Ярославле один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России подвергся атаке ударных беспилотников. В результате ударов на территории ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" произошел масштабный пожар.

Видео дня

В направлении НПЗ было зафиксировано около 150 беспилотников. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Главные подробности

Местные жители сообщали о сериях громких взрывов и звуке двигателей БПЛА, после чего на территории промзоны предприятия начался масштабный пожар. На опубликованных очевидцами фото и видео зафиксированы столб густого дыма, открытое пламя и минимум три очага возгорания.

В регионе объявляли режим опасности атаки БПЛА. Официальные власти и экстренные службы заявили, что на данный момент уточняется степень повреждений технологических установок.

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Что известно о предприятии

ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" входит в топ-5 крупнейших НПЗ России по объемам переработки. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут, а также авиационный керосин и смазочные материалы, в том числе для нужд российской армии.

Объем переработки около 15 млн тонн нефти в год (300 тыс. баррелей в сутки), что стабильно выводит НПЗ в перечень крупнейших завода России по объемам переработки. Предприятие обеспечивает порядка 6% от общего объема нефтепереработки в РФ.

Главные истории дня

Сообщения о том, что Ярославский НПЗ горит на фоне ракетной атаки и налета БПЛА появились около 4 часов утра. OSINT-аналитик ASTRA геолоцировал новый снимок на котором виден масштаб пожара, который охватил один из самых крупных НПЗ России.

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При этом жители Ярославской области сообщают о взрывах и масштабном пожаре, но представители региональных ведомств и экстренных служб еще не предоставили подробных данных о локации пожара и масштабах разрушений.

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Напомним, в ночь на 1 ноября в Нижегородской области РФ гремели взрывы: регион атаковали дроны. Под ударом оказались город Кстово и расположенный там нефтеперерабатывающий завод.

Как писал OBOZ.UA, украинские дальнобойные средства сегодня способны поражать российские объекты на территории от Ямала до Западной Сибири. Украина работает над тем, чтобы ее ракеты и беспилотники могли достигать более отдаленных точек России, а также будет масштабировать подразделения, работающие над DeepStrike.