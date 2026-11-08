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В Ростовской области РФ после атаки дронов поврежден мост, который обеспечивает военную логистику

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
5,3 т.
В Ростовской области РФ после атаки дронов поврежден мост, который обеспечивает военную логистику
Украинский военный с беспилотником. Источник: Facebook/22 ОМБр

Утром 8 ноября Силы обороны повредили мост через реку Миус в Ростовской области. Движение по нему организовано в реверсном режиме.

Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пораженный мост  важен для военной логистики врага.

Поражен мост, который держит логистику войны

О результативном ударе по мосту российский чиновник сообщил в своем Telegram-канале в 06:29.

"Сегодня утром в результате воздушной атаки и падения обломков БпЛА на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через р. Миус, также повреждена строительная техника – 2 гусеничных крана. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия. Движение через мост организовано в реверсном направлении. Информация будет уточняться", – написал Слюсарь.

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В Ростовской области РФ после атаки дронов поврежден мост, который обеспечивает военную логистику

Поврежденный мост. Источник: скриншот

На момент сообщения, по его словам, атака беспилотников на регион еще продолжалась.

В Ростовской области РФ после атаки дронов поврежден мост, который обеспечивает военную логистику

Скриншот сообщения

Выведение из строя моста через реку Миус нанесло бы серьезный удар по российским войскам в Украине. Ведь, по данным Telegram-канала "Маріуполь Спротив", это инженерное сооружение входит в список из 30 мостов, которые "держат логистику войны".

В этот список включены 15 железнодорожных мостов в Белгородской и Ростовской областях:

  • Валуйки – мост через р. Оскол.
  • Каменск-Шахтинский – главный мост через р. Северский Донец.
  • Лихая (Каменск) – железнодорожная развязка "Север-Юг".
  • Замчалово – мост резервного железнодорожного обхода.
  • Зверево – путепровод на направлении к Гуково.
  • Красный Сулин – мост на подходе к границе.
  • Матвеев Курган – стратегический мост через р. Миус.
  • Марцево (Таганрог) – выход на новую железную дорогу в Мариуполь.
  • Миллерово – северный железнодорожный узел.
  • Чертково – мост на линии границы.
  • Глубокий – подход к Изварино.
  • Успенка (РФ) – мост на Донецком направлении.
  • Ровеньки (РФ) – мост в сторону Старобельска.
  • Гуково (РФ) – железнодорожный переезд-мост через балку.
  • Таганрог-Запад – мост через р. Мокрый Еланчик.

Еще 15 объектов в этих же областях России – это автомобильные мосты:

  • Каменск-Шахтинский – мост трассы М-4 "Дон".
  • Донецк (РФ) – мост-въезд к КПП "Изварино".
  • Новошахтинск – путепровод трассы А-270.19.
  • Тарасовский – развязка на трассе М-4.20.
  • Весело-Вознесенка – мост на Мариупольской трассе.
  • Куйбышево – мост через р. Миус (путь на Снежное).
  • Вейделевка – мост в направлении Троицкого.
  • Волоконовка – переправа в сторону границы.
  • Максимов (РФ) – мост к югу от Таганрога.
  • Глубокая (Река) – мост на подъезде к М-4.26.
  • Михайловка (РФ) – путепровод на Луганском тракте.
  • Гуково-Авто – развязка на въезде в город.
  • Матвеев Курган (Авто) – мост через р. Миус.
  • Кантемировка (РФ) – мост на севере Луганского фронта.
  • Покровское (РФ) – мост на подъезде к Приазовью.

"Это полная "петля", которая изолирует фронт", – резюмировали в "Мариуполь Спротив".

В Ростовской области РФ после атаки дронов поврежден мост, который обеспечивает военную логистику

Скриншот сообщения

В Ростовской области РФ после атаки дронов поврежден мост, который обеспечивает военную логистику

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 7 ноября, в Саратове под удар Сил обороны попал местный нефтеперерабатывающий завод.

А в Орле ракетами "Нептун" было атаковано важное для российского ВПК предприятие.

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