В Ростовской области РФ прогремели взрывы: загорелась нефтебаза в Азове. Фото и видео

В ночь на 16 ноября Ростовская область РФ оказалась под атакой Сил обороны. Взрывы звучали, в частности, в городе Азов.

Видео дня

Там в результате атаки вспыхнула нефтебаза. Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

Около 4 часов утра в Exilenova+ сообщили о взрывах в городе Азов Ростовской области.

"Азов, Ростовская область. Местные жители сообщают об атаке. После первых взрывов в городе начался пожар", – отметили в канале, приложив к сообщению кадры зарева от пожара.

Довольно быстро в Exilenova+ уточнили: вспыхнула нефтебаза в городе.

РЕКЛАМА

Мощный пожар россияне начали снимать на видео.

Главные истории дня

Согласно предварительным выводам Falcon Insight, поражение, вероятно, произошло в районе нефтебазы, расположенной недалеко от улицы Кондаурова: 47°05'47.34"N 39°25'34.52"EРОV: 47°13'35.35"N 39°35'35.97"E.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 15 ноября взрывы звучали в российском Татарстане. В городе Нижнекамске, как сообщается, атаке подвергся крупнейший в России нефтехимический завод – "Нижнекамскнефтехим", принадлежащий корпорации "Сибур".

Там же Силы обороны дотянулись до НПЗ, а в Брянской области РФ – до вертолетного завода.