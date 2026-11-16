В Ростовской области РФ прогремели взрывы: загорелась нефтебаза в Азове. Фото и видео
В ночь на 16 ноября Ростовская область РФ оказалась под атакой Сил обороны. Взрывы звучали, в частности, в городе Азов.
Там в результате атаки вспыхнула нефтебаза. Подробности собрал Telegram-канал Exilenova+.
Что известно об атаке
Около 4 часов утра в Exilenova+ сообщили о взрывах в городе Азов Ростовской области.
"Азов, Ростовская область. Местные жители сообщают об атаке. После первых взрывов в городе начался пожар", – отметили в канале, приложив к сообщению кадры зарева от пожара.
Довольно быстро в Exilenova+ уточнили: вспыхнула нефтебаза в городе.
Мощный пожар россияне начали снимать на видео.
Согласно предварительным выводам Falcon Insight, поражение, вероятно, произошло в районе нефтебазы, расположенной недалеко от улицы Кондаурова: 47°05'47.34"N 39°25'34.52"EРОV: 47°13'35.35"N 39°35'35.97"E.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 15 ноября взрывы звучали в российском Татарстане. В городе Нижнекамске, как сообщается, атаке подвергся крупнейший в России нефтехимический завод – "Нижнекамскнефтехим", принадлежащий корпорации "Сибур".
Там же Силы обороны дотянулись до НПЗ, а в Брянской области РФ – до вертолетного завода.