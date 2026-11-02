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В Самарской области атакован ключевой нефтяной узел: после взрывов поднялся дым. Фото и видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
2,6 т.
В Самарской области атакован ключевой нефтяной узел: после взрывов поднялся дым. Фото и видео
Атакована ЛПДС "Самара"

Украина продолжает наносить удары по "ахиллесовой пяте" России – нефтепереработке и экспорту нефти. В ночь на 2 ноября Силы обороны уже в третий раз за последние недели успешно атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" в Самарской области.

После прилетов  там вспыхнул пожар. Кадры с места, снятые очевидцами, собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

Около 5 часов утра по киевскому времени в Exilenova+ сообщили о новой результативной атаке на ЛПДС "Самара".

"В Просвете, Самарская область, уже в третий раз за последнее время успешно атакована линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара", – говорилось в сообщении.

В Самарской области атакован ключевой нефтяной узел: после взрывов поднялся дым. Фото и видео

Атакована ЛПДС "Самара"

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Судя по кадрам, появившимся в сети, на объекте вспыхнул пожар. Судя по тому, как небо постепенно затягивало дымом, со временем огонь разгорался все сильнее.

В Самарской области атакован ключевой нефтяной узел: после взрывов поднялся дым. Фото и видео

Атакована ЛПДС "Самара"

В Самарской области атакован ключевой нефтяной узел: после взрывов поднялся дым. Фото и видео

Атакована ЛПДС "Самара"

В Самарской области атакован ключевой нефтяной узел: после взрывов поднялся дым. Фото и видео

Атакована ЛПДС "Самара"

В Самарской области атакован ключевой нефтяной узел: после взрывов поднялся дым. Фото и видео

Атакована ЛПДС "Самара"

ЛВДС "Самара" (в российских источниках – ЛПДС "Самара") – это крупный комплекс магистрального трубопроводного транспорта нефти возле поселка Просвет в Самарской области России. Входит в систему ПАО "Транснефть" и эксплуатируется АО "Транснефть – Приволга".

Производственная площадка объединяет нефтеперекачивающие станции "Самара-1" и "Самара-2", станцию смешивания нефти, резервуарный парк и вспомогательную инфраструктуру Самарского районного нефтепроводного управления.

Площадка является одним из крупнейших узлов российской системы магистральных нефтепроводов. Ее площадь составляет около 216 га. В 2015 году на территории комплекса насчитывалось восемь магистральных и подпорных насосных станций и 71 резервуар общей вместимостью около 1,6 млн м³; резервуарный парк в тогдашних отраслевых публикациях называли крупнейшим в Европе. В 2014 году через производственную площадку было перекачано более 130 млн тонн нефти.

На станции осуществляются прием, хранение, перекачка и компаундирование нефти с различными физико-химическими характеристиками. После смешивания сформированные потоки направляются, в частности, в сторону Новороссийска, в систему нефтепроводов "Дружба", а также на нефтеперерабатывающие заводы в Новокуйбышевске, Саратове и Волгограде.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлый раз Силы обороны поразили крупный нефтяной узел в Самарской области 10 октября. Это был уже второй удар по объекту за последнее время.

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