В Самарской области снова атакован ключевой нефтяной узел: поднялся дым. Фото

Утром в пятницу, 13 ноября, в российской Самаре прогремели взрывы. Атаке подверглась линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара" вблизи поселка Просвет. Это нефтяная станция, которая является одним из крупнейших узлов российской системы магистральных нефтепроводов.

Видео дня

На месте ударов вспыхнул пожар, который виден на кадрах, снятых очевидцами. Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

"Сегодня утром снова была атакована ЛПДС Самара в с. Просвет, Самарской области", – говорится в сообщении.

На фото с места событий виден дым со стороны линейной производственно-диспетчерской станции.



Утром 13 ноября атакована ЛПДС ''Самара''. Источник: Exilenova+

Что известно о нефтяной станции "Самара"

Нефтяная станция "Самара" – это крупный комплекс, где принимают, хранят и смешивают нефть. Сырье поступает туда по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

Через станцию "Самара" нефть направляли в трубопровод "Дружба", по которому она поступала в европейские страны, в частности в Беларусь, Венгрию и Словакию. Другим направлением был порт Новороссийска, откуда российское сырье отправляли на экспорт морским транспортом.

РЕКЛАМА

Кроме того, через этот узелобеспечивались поставки нефти на два крупных российских нефтеперерабатывающих завода. Речь идет о Новокуйбышевском НПЗ и Сызранском НПЗ.

На станции смешивают нефть с разным содержанием серы, чтобы получить экспортный сорт Urals. На него приходится до 50% общего объема российского нефтяного экспорта.

Входит в систему ПАО "Транснефть" и эксплуатируется АО "Транснефть – Приволга".

Предприятие обеспечивает потребности вооруженных сил России.

Станция атакована не впервые

Этот объект уже неоднократно атаковали дроны. Только в октябре по этому объекту прилетало четыре раза: 2-го, 7-го, 10-го и 11-го октября, а также 2 ноября.

Главные истории дня

Так, предыдущая атака была 2 ноября – около 5 часов утра по киевскому времени в Exilenova+ сообщали о новой результативной атаке на ЛПДС "Самара". Тогда в результате атаки на ЛПДС "Самара" было "повреждено с возгоранием 5 РВС-20000 на станции смешивания (зона 1) и 1 РВС-20000 на станции Самара-1 (зона 2)".

Спутниковые снимки, опубликованные 8 ноября, показали, что ЛПДС "Самара" получила значительные разрушения в результате атак беспилотников. До десяти резервуаров с нефтью полностью уничтожены огнем, также серьезно пострадала сопутствующая инфраструктура.

Также в ночь на 10 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по линейной производственно-диспетчерской станции "Самара".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в ночь на 6 ноября 2026 года беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. После удара на территории предприятия вспыхнул пожар.