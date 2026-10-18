В Славянске оккупанты за сутки убили шестеро мирных жителей: под завалами еще есть люди

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать прифронтовые населенные пункты Донецкой области. В Славянске оккупанты в очередной раз атаковали жилые дома.

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Только за один сутки 17 октября россияне убили в городе 6 человек. Об этом сообщили в Славянской городской военной администрации.

Последствия террора

По информации городской власти, за день в городе погибли 6 человек, еще 15 людей получили ранения. В течение суток враг бил по Славянску из разных видов оружия.

Администрация города подчеркнула, что в некоторых случаях к смертельным исходам приводили удары FPV-дронов российской армии.

На утро 18 октября под завалами домов, разрушенных авиабомбами, оставались несколько тел жителей. На ночь работы по деблокированию прекращались в связи с ситуацией в сфере безопасности. С самого утра они были восстановлены.

Россияне применили ФАБ-250

В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что враг атаковал Славянск двумя ФАБ-250 с УМПК. Две бомбы путинские террористы сбросили на жилую застройку 17 октября около 03:40 утра. Попадания произошли по многоквартирным домам.

У пяти мужчин в возрасте от 39 до 81 лет и пяти женщин от 48 до 85 лет диагностированы минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения, ушибы и рваные раны, ссадины и контузии. Им оказывается медицинская помощь.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Главные истории дня

Напомним, 18 октября российская террористическая армия нанесла удар по городу Изюм Харьковской области. Мишенью врага стали жилые дома. В результате обстрела пострадали трое мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 17 октября в Полтаве раздались громкие взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога. В результате удара российских захватчиков по Полтаве погиб один человек. Еще четверо – получили ранения.