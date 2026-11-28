В городе Славянск Донецкой области бойцы ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы на месте российского террористического удара. Обстрел произошел еще 22 ноября.

Видео дня

Жертвами путинской армии стали 10 человек, среди них ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Последствия теракта

По пятиэтажному жилому дому российские оккупанты нанесли удар вследствие чего здания была разрушена, под завалами оказались люди. Спустя несколько дней аварийно-спасательных работ из-под завалов пятиэтажки изъяли тела 10 погибших.

Тело последнего погибшего человека спасатели деблокировали 28 ноября. Поисково-спасательная операция длилась шесть дней.

Работы осложнялись постоянной угрозой повторных обстрелов и высокой активностью вражеских беспилотников, из-за чего неоднократно приходилось приостанавливать разбор конструкций и переходить в укрытие.

В общей сложности спасатели разобрали 402,5 тонны строительных конструкций, а также ликвидировали пожар в квартире на четвертом этаже на площади 15 кв. метров.

РЕКЛАМА

В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что 22 ноября 2026 года оккупанты сбросили авиабомбу ФАБ-500 с УМПК на Славянск. Авиабомба попала в один из подъездов многоквартирного жилого дома. Всего были повреждены 9 многоквартирных домов.

При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Главные истории дня

РЕКЛАМА

Напомним, в ночь на 25 апреля российские захватчики массированно атаковали Черниговскую область. По Нежину и нескольким общинам области враг запустил ракеты и ударные дроны: повреждены десятки жилых домов, больница и инфраструктура. Известно о двух погибших и семи пострадавших

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 27 ноября, российские войска атаковали Кременчуг ударными БпЛА. В результате вражеских ударов повреждены два учебных заведения, пострадали четверо человек, из них трое – дети.