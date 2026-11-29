Американская компания Zaruba Tech опубликовала анимационное видео с необычной концепцией применения беспилотников. Тяжелый гексакоптер должен доставлять во вражеский тыл робота-собаку, который несет на себе два ударных FPV-дрона для поражения обнаруженных целей.

Видео дня

На эту разработку обратило внимание издание Defense Express. Там проанализировали перспективы такой идеи и ее возможные недостатки.

Согласно сценарию, тяжелый гексакоптер переносит подвешенного к нему наземного робота за линию боевого соприкосновения. После высадки тот должен самостоятельно передвигаться в тылу противника, оставаясь незамеченным. Как только цель будет обнаружена, робот должен запустить один из двух FPV-дронов, которые перевозит на себе.

Стоит отметить, что тяжелые дроны-бомбардировщики уже периодически используют для доставки легких наземных роботизированных комплексов-камикадзе. Однако, согласно имеющейся публичной информации, настолько сложные комбинации беспилотных систем на фронте до сих пор не применялись.

Почему концепция вызывает сомнения

Прежде всего возникает вопрос, сможет ли робот-собака вернуться после выполнения задания. Дело в том, что наземные роботизированные платформы такого типа из-за дорогих компонентов стоят десятки тысяч долларов. Использовать настолько дорогую технику только для переноса двух FPV-дронов на небольшое расстояние было бы слишком расточительно.

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Даже если разработчики предусмотрели эвакуацию робота после запуска ударных беспилотников, это не решает проблему экономической целесообразности. Ведь доставить два FPV-дрона можно и другими способами, которые обойдутся значительно дешевле.

Поэтому предложенная схема пока выглядит как чрезмерно дорогое решение, а сама концепция – нежизнеспособной.

Главные истории дня

В то же время не исключено, что анимация Zaruba Tech имела сугубо иллюстративный характер и была опубликована для поддержания активности компании в социальных сетях. Она не обязательно является презентацией нового продукта или отражает замысел, который разработчики планируют реализовать на практике.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что инженер и программист Джошуа Берд создал необычный беспилотник, которому для полета нужен только один двигатель. Большинство деталей аппарата он изготовил с помощью 3D-печати, а чертежи и исходный код программы управления выложил в открытый доступ на GitHub.