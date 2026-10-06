В Сухопутных войсках создали Дронные силы: кто их возглавил и каковы их основные задачи

В Сухопутных войсках ВСУ представили "Дронные силы", призванные объединить беспилотные возможности различных подразделений в единую систему. Их возглавляет начальник управления беспилотных систем командования Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Остапенко.

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Об этом сообщает Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины.

Беспилотные системы уже обеспечивают до 80% поражений живой силы противника и около 70% всей разведки.

Дронные силы не являются отдельным видом или родом войск. По замыслу командования, это интегрированная система, объединяющая подразделения беспилотных систем, операторов, разведку, планирование миссий и другие компоненты, необходимые для применения дронов на поле боя.

Остапенко подчеркнул, что за каждым поражением цели стоит не только оператор беспилотника, а целая команда.

"Наши Дронные силы — это не отдельный вновь сформированный род войск, а у нас в Сухопутных войсках такая глубоко интегрированная система, которая включает не просто одно отдельное средство БЛА или РК, а множество подразделений, множество средств", — пояснил начальник управления беспилотных систем.

Для поражения конкретной цели необходимо подготовить пилота, спланировать миссию и обеспечить военного необходимыми средствами.

"За каждой миссией стоит целая команда людей. Поэтому мы считаем, что именно Дронные силы мы создавали для того, чтобы это была интегрированная система всех составляющих в единое целое", – сказал Остапенко.

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Беспилотные подразделения есть во всех общевойсковых структурах Сухопутных войск. В частности, они работают в составе артиллерийских, разведывательных и подразделений поддержки.

"То есть у нас везде интегрированы беспилотные системы", – отметил Остапенко.

В ходе презентации было отмечено, что беспилотники сегодня выполняют значительную часть боевых задач Сухопутных войск.

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Согласно приведенным военным данным, на долю дронов приходится до 80% поражений живой силы противника и 70% всей разведки. Кроме того, беспилотные системы обеспечивают до 90 % логистики на передовой и около половины эвакуаций раненых из-под обстрела.

Таким образом, применение беспилотников уже не ограничивается разведкой или поражением отдельных целей. Их используют также для логистических миссий, поддержки подразделений и эвакуации.

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В Сухопутных войсках отметили, что Дронные силы участвуют как в оборонительных, так и в наступательных операциях.

Во время презентации рассказали, что развитие Дронных сил началось с использования пехотой гражданских дронов для тактической разведки и кустарных сбросов.

Впоследствии этот опыт превратился в системный потенциал Сухопутных войск — от первых тактических применений до сверхточных дальнобойных ударов класса middle strike вглубь обороны противника.

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"Сегодня дроны на передовой выполняют львиную долю всей боевой работы. Цифры говорят сами за себя: до 80 % поражений живой силы противника и 70 % всей разведки — это работа дронов", — отметили во время презентации.

Также военные подчеркнули роль беспилотников в обеспечении логистики и эвакуации.

"Дроны перестали быть экспериментом. Они стали основой боевой мощи Сухопутных войск", — отметили представители Дронных сил.

Среди основных направлений работы – развитие и расширение подразделений беспилотных систем, подготовка операторов и экипажей, интеграция дронов в систему управления и боевого применения.

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Также Дронные силы будут заниматься внедрением технологических решений, масштабированием эффективного боевого опыта и развитием взаимодействия между беспилотными, разведывательными и огневыми средствами.

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