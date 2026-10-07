В Сумах в результате вражеского удара погиб работник фармацевтического завода: ранее Россия убила его дочь. Фото

Во время удара по фармацевтическому заводу "КУСУМ" в Сумах Россия убила его сотрудника Евгения Мирошниченко. В первые дни полномасштабного вторжения россияне лишили жизни его 20-летнюю дочь.

Видео дня

Девушка была среди тех, кто пытался спастись от войны: автоколонну гражданских автомобилей россияне расстреляли из артиллерии. Об отце и дочери рассказали на странице в Facebook "Их убила Россия".

Что известно о погибшем

4 октября российские оккупанты атаковали Сумы. Захватчики нанесли удар по заводу фармацевтической компании "КУСУМ".

"Утром (4 октября. – Ред.) вражеский удар разрушил производственную площадку фармацевтической компании КУСУМ в Сумах. К сожалению, в результате атаки погиб сотрудник компании Евгений Владимирович Мирошниченко, который работал в инженерном отделе завода с 2009 года. КУСУМ выражает искренние соболезнования его родным и близким. "Это невосполнимая утрата для всей нашей команды", – заявили в компании после удара.

РЕКЛАМА

В "Их убила Россия" отметили: в первые дни полномасштабного вторжения россияне убили дочь Евгения Мирошниченко.

"17 марта 2022 года российский обстрел унес жизнь его 20-летней дочери – Анастасии Мирошниченко. Она была студенткой Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко. Настя ехала в колонне гражданских автомобилей вместе с другими мирными жителями. Колонна попала под артиллерийский обстрел российских военных на выезде из села Бездрик Сумского района. Девушка погибла на месте", – рассказали там.

Главные истории дня

"Не хватает слов, чтобы выразить всю боль этой утраты. Мои искренние соболезнования всем родным и близким Евгения и Анастасии. Разделяю вашу боль и вашу скорбь. Невозможно смириться с тем, что война снова унесла близкого человека – теперь уже отца, который когда-то потерял свою дочь. Хочется верить, что теперь их души снова встретились на небе. Папа и дочь снова вместе – там, где нет боли, страха и войны. Евгений, мой брат, и Анастасия, моя племянница... вы навсегда останетесь в наших сердцах и нашей памяти", – написала сестра погибшего Алиса Табаченко.

РЕКЛАМА

Фармзавод, на котором погиб Евгений Мирошниченко и который так нужно было разрушить России, производил лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и патологиями желудочно-кишечного тракта, а также противоаллергические средства и препараты от кашля.

РЕКЛАМА

В настоящее время компания оценивает масштабы разрушений, чтобы перестроить процессы и продолжить обеспечивать бесперебойные поставки лекарств в Украину. "КУСУМ" имеет производственные мощности в Индии, в Индоре и Бхиваде.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты сбросили авиабомбы вблизи многоэтажных домов в Сумах, 4 октября также было поражено фармацевтическое производство. Сообщалось о погибшем и пострадавших.