В Силах обороны назвали направление, на котором РФ сосредоточила больше всего пехоты. Карта

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКакие зарплаты платят в НафтогазеВ "Нафтогазе" больше миллиона в месяц платят не только главе: OBOZ.UA узнал о космических зарплатах даже в филиале в ЕгиптеВалютный миллионер в Киевском центре занятостиВалютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия НовицкогоИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаЭкстренные отключения света начались в Киеве и 4 областях: все графики на 6 ноября"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сетиРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеРютте дал прогноз, чем может закончиться война в УкраинеБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денег
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Силах обороны назвали направление, на котором РФ сосредоточила больше всего пехоты. Карта

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
8,4 т.
В Силах обороны назвали направление, на котором РФ сосредоточила больше всего пехоты. Карта
Доброполье. Источник: Открытые источники.

Наибольшее количество пехоты российская армия сосредоточила на Добропольском направлении Донецкой области. По оценке командира 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрия Филатова, противник продолжает наращивать там силы и не отказывается от попыток продвижения, несмотря на значительные потери.

Об этом военный с позывным "Перун" рассказал в эфире Громадського радио. Он также оценил перспективы российского наступления на этом участке фронта и объяснил, какую тактику использует враг.

Сейчас интенсивность боевых действий на Добропольском направлении существенно не изменилась. В то же время масштабы сосредоточения российской пехоты на этом участке являются наибольшими по сравнению с другими направлениями фронта.

В Силах обороны назвали направление, на котором РФ сосредоточила больше всего пехоты. Карта

Ситуация на направлении Доброполья. Источник: DeepState.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
12,7 т.
Силы обороны за сутки отминусовали 2 440 оккупантов и 6 систем ПВО врага: данные Генштаба
12,7 т.
Силы обороны за сутки отминусовали 2 440 оккупантов и 6 систем ПВО врага: данные Генштаба
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
10,1 т.
В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео
10,1 т.
В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
9,6 т.
"Тревожный звоночек": в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видео
9,6 т.
"Тревожный звоночек": в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видео

"Мы видим, что группировка "Азов" ежедневно уничтожает до 500 российских военнослужащих. Это свидетельствует о высокой активности и о попытках противника продолжать наступление на этом направлении любой ценой", – отметил командир.

Он добавил, что, несмотря на потери, российская армия может ежедневно пополнять личный состав. Противник получает от 400 до 500 новых военнослужащих в сутки.

Филатов пояснил, что после потери Покровска российские войска получили возможность закрепиться в крупной урбанизированной зоне. Именно поэтому они продолжают пытаться продвигаться на Добропольском направлении, несмотря на значительные потери.

Командир назвал этот участок фронта одним из самых перспективных для российского наступления. Он будет иметь особое значение для оккупантов во время зимней кампании.

"Впереди нас ждет зима, маскировка ухудшается. Мы видим, что общее количество потерь противника на всех направлениях существенно возросло. Это связано с тем, что противнику негде укрываться во время передвижения", – пояснил военный.

Также он рассказал о тактике российских подразделений. Из-за большого количества украинских фортификаций механизированные штурмы на этом участке затруднены, поэтому оккупанты преимущественно используют инфильтрацию – пытаются небольшими группами проникать на позиции Сил обороны.

Если отдельным российским пехотинцам удается просочиться на определенный участок, туда отправляют следующие группы. Таким образом противник пытается постепенно накапливать силы для дальнейших действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны сорвали замысел российской армии по окружению Славянско-Краматорской агломерации. Однако Москва не отказалась от планов захватить остальную часть Донецкой области и продолжает наступательные действия на подступах к Доброполью и Константиновке.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссиярусскиеУкраинаДобропольеДмитрий КоцюбайлоДмитрий Коцюбайло
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!