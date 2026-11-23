Ночью 23 ноября российский Татарстан оказался под атакой Сил обороны. Снова была поражена нефтеперекачивающая станция "Калейкино" в городе Альметьевск, которая является одним из ключевых объектов нефтетранспортной инфраструктуры РФ и "сердцем" нефтепровода "Дружба".

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На территории объекта вспыхнул пожар, вероятно, горят несколько резервуаров. Кадры с места собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об ударе по НПС Калейкино

В 05:14 23 ноября в Exilenova+ сообщили, что в Альметьевске в очередной раз была атакована НПС Калейкино.

В сети начали появляться кадры с заревом от пожара на территории предприятия.

"Силы Обороны атаковали один из ключевых объектов нефтетранспортной инфраструктуры РФ, нефтеперекачивающую станцию "Калейкино". Станция играет стратегическую роль в системе магистральных нефтепроводов РФ, обеспечивая смешивание, перекачку и распределение нефти из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана, в том числе в систему нефтепровода "Дружба", – отметили в Exilenova+.

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Российское независимое издание ASTRA провело собственный OSINT-анализ – и пришло к выводу, что "сильный пожар", на который жаловались жители Альметьевска, вспыхнул именно на НПС.

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"Объект расположен примерно в 1300 км от границы с Украиной", – уточнили в ASTRA.

Издание напомнило, что на базе "Калейкино" работает автоматизированная система компаундирования (смешения), позволяющая доводить сырье разного качества до единых стандартов по содержанию серы.

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С НПС нефть направляется далее по системе магистральных нефтепроводов (включая ветку "Дружба"), в направлении Нижнего Новгорода, Самары, а также на нефтеперерабатывающие заводы, в частности на комплекс "ТАНЕКО" в Нижнекамске.

Объект располагает крупным резервуарным парком, включая гигантские резервуары вместимостью до 50 тыс. кубометров каждый – типа РВСПА-50000.

По данным Supernova+, в этот раз могло прилететь сразу в несколько резервуаров.

"Как опорный узел системы "Дружба" и внутренних поставок, "Калейкино" играет ключевую роль в обеспечении непрерывности нефтяных потоков – как для переработки внутри России, так и для экспортных маршрутов. Так как станция объединяет потоки из разных нефтедобывающих регионов, то сбои в ее работе или повреждение резервуарного парка затронут целую логистическую цепочку и создают риски для пропускной способности и маневрирования объемами нефти", – утверждает ASTRA

Как рассказывал OBOZ.UA, в последний раз по "Калейкино" прилетало совсем недавно: 19 ноября. Тогда даже местные власти признавали, что под удар попали резервуары для хранения нефти – но утверждали, что худшего удалось избежать.

На следующий день после удара в Силах обороны уточнили, что вследствие атаки были повреждены три крупных резервуара для хранения нефти, один из них загорелся.