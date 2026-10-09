В Тверской области атакован завод, производящий топливо для ракет Х-55 и Х-101. Фото и видео

Ночью 9 октября в России снова звучали взрывы. Под атакой Сил обороны Украины в очередной раз оказался Редкинский опытный завод, расположенный в Тверской области.

Видео дня

Предприятие задействовано в производстве топлива для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадок для дизеля и авиакеросина. Об атаке рассказали в Telegram-канале Exilenova+.

Что известно об атаке

Взрывы этой ночью звучали в поселке городского типа Редкино, расположенном к юго-востоку от Твери.

Под ударом оказался Редкинский опытный завод.

"Предприятие производит компоненты топлива "Децилин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину. Завод является частью производственной цепочки ВПК РФ, обеспечивая ракетную и авиационную промышленность специальной химической продукцией", – объяснили выбор цели в Exilenova+.

Предприятие находится под санкциями США и Великобритании.

В канале также показали снятые очевидцами видео, на которых видны вспышки от прилетов и слышны как звуки двигателей БпЛА, так и попытки российской ПВО их сбить – причем, как говорит на одном из видео его автор, "сбивать" россияне продолжали дроны даже после того, как они падали на завод.

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На момент съемки этих видео признаков пожара либо каких-то других последствий ударов еще не было.

По этому заводу прилетело не впервые. В прошлый раз он был атакован в феврале 2026 года.

Тогда визит украинских дронов обернулся для завода мощным пожаром.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские дроны атаковали крупнейший НПЗ в России. Речь идет о заводе в Омске. После взрывов там вспыхнул пожар.