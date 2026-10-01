У противника нет ''Бука'' и ''Акации'': ВСУ продемонстрировали работу подразделений Сил беспилотных систем в Луганской области. Видео

В Луганской области операторы Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и поразили ЗРК "Бук-М3", радиолокационную станцию, самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" и боевую бронированную машину российских оккупантов. Ежедневно они выполняют боевые задачи, применяя современные технологии для разведки и огневого поражения противника.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Telegram. В ведомстве опубликовали видео работы подразделений Сил беспилотных систем.

В Генштабе добавили: "Продолжение следует".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 30 сентября и в ночь на 1 октября украинские военные нанесли удары по ряду важных военных объектов РФ. Среди них — объект для хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА вблизи Донецка, пункт управления беспилотниками возле Покровска и район сосредоточения вооружения и техники вблизи Тимошевки в Запорожской области.

Как писал OBOZ.UA, 27 сентября и в ночь на 28 сентября Силы обороны нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. В частности, "Панцирь-С2" в Брянской области РФ, пункты управления и подразделения БПЛА в Запорожской области, место хранения и запуска ударных дронов в Донецке, а также ремонтное подразделение и несколько складов в Донецкой области.

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