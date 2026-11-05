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В Запорожье простились с руководительницей ЦНАП, которую убила Россия в Комышувахе. Видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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В Запорожье простились с руководительницей ЦНАП, которую убила Россия в Комышувахе. Видео
5 ноября попрощались с Ольгой Тверденко, которую убила Россия. Источник: Суспільне Запоріжжя; Национальная полиция Украины / коллаж OBOZ.UA

5 ноября в Запорожье проводили в последний путь начальницу отдела ЦНАП Комышувахского поселкового совета Ольгу Тверденко. Ее вместе с другими 42 людьми убила Россия авиаударом по подземной школе в Комышувахе 2 ноября.

Об этом сообщило Радио Свобода и опубликовало видео прощания. Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, Ольга ездила в громаду помогать местным.

С Ольгой Тверденко простились 5 ноября

Ольга Тверденко погибла 2 ноября во время массированного удара войск РФ по Комышувахе.

Отмечается, что несмотря на постоянную угрозу обстрелов, Ольга ездила в громаду и помогать местным. В день атаки там выдавали гуманитарную помощь.

Коллеги вспоминают Ольгу как ответственного и чуткого человека, который старался помочь каждому.

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"Очень ответственный человек, который заботился о каждом, знала, кому что нужно. Она всегда откликалась, всегда была готова помогать, это очень большая потеря", – вспоминает погибшую сотрудница гуманитарного сектора в Запорожье Алена. 

Что известно о погибшей Ольге Тверденко

Ольга Тверденко была руководителем местного отдела Центра предоставления административных услуг, возглавила его с момента открытия в 2019 году. Знакомые вспоминают, что женщина жила тем, что делала.

"Ольга была Человеком с большой буквы. Необычайно искренняя, чуткая, добрая, открытая. Она не просто работала в ЦНАП – она жила своим делом, была предана ему всем сердцем. Ее по-настоящему волновала судьба громады, а особенно тех жителей, которые, несмотря на постоянную опасность, продолжали оставаться в Комышувахе. За каждого переживала, каждому хотела помочь", – написали в Единой сети ЦНАП области.

Известно, что Ольга Тверденко родилась в семье ветеринаров. Сама она получила юридическое образование.

Несмотря на ухудшение ситуации с безопасностью в Кушугумской громаде, женщина не оставила работу и продолжала предоставлять услуги местным жителям, а каждый понедельник выдавала гуманитарную помощь.

Что предшествовало

Напомним, 2 ноября российские войска нанесли авиаудар по подземной школе в поселке Комышеваха Запорожской области. В момент попадания в здании находились мирные жители, которые пришли туда за гуманитарной помощью. В результате удара школа была разрушена, а люди оказались под обломками здания.

Сейчас в поселке Комышеваха продолжаются аварийно-спасательные работы на месте российского удара. По состоянию на четвертые сутки операции из-под завалов удалось деблокировать тела 43 погибших, при этом под обломками еще могут находиться 33 человека. Правоохранители продолжают поисковые мероприятия и идентификацию погибших, личности которых пока не удалось установить.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в сети опубликовали видео последних минут перед российским ударом по школе в Комышувахе Запорожской области. На кадрах с нагрудной камеры видно, как после предупреждения об угрозе обстрела гражданские направляются в укрытие, а вскоре раздается мощный взрыв. Запись обрывается сразу после него.

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