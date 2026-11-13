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В Запорожье вследствие атаки РФ погиб 17-летний парень: еще четверых человек спасли из-под завалов. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
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В Запорожье вследствие атаки РФ погиб 17-летний парень: еще четверых человек спасли из-под завалов. Фото
Полицейский на месте удара. Источник: Совет обороны Запорожской области

Утром 13 ноября россияне нанесли удары по частному сектору города Запорожье. Погиб 17-летний парень.

Четырех человек спасатели нашли под завалами, среди них – ребенок. О последствиях террора войск РФ рассказал глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Россия убила юношу в Запорожье

По словам чиновника, россияне атаковали частный сектор Запорожья.

"К сожалению, погиб 17-летний парень. Искренние соболезнования родным и близким", – написал Семикин.

Два удара враг нанес около 06:30 утра.

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Вероятно, во время атаки пострадала семья погибшего юноши.

"Из-под завалов спасатели достали четырех человек: 35-летнюю женщину, 10-летнего мальчика, 34-летнего мужчину и 58-летнюю женщину. Всех пострадавших передали медикам скорой помощи", – добавил чиновник.

Повреждены другие частные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 13 ноября, оккупанты атаковали Винницу.

Есть пострадавшие – женщины в возрасте 54 и 22 лет. Пожар вспыхнул также в другой локации.

На двух локациях вспыхнули пожары, повреждены частные дома, выбиты окна в нескольких многоэтажках и детском саду

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