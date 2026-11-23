В Запорожье в результате российской атаки произошел пожар: погибли трое людей. Фото
Российские оккупационные войска атаковали здание неработающей частной клиники в Вознесеновском районе Запорожья. В результате вражеского удара погибли трое людей, еще один человек получил ранение.
Об этом в Telegram сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Он также опубликовал фотографии последствий российской атаки.
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