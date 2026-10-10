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В Запорожье в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома: есть пострадавшие, под завалами могут находиться люди. Фото и видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
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В Запорожье в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома: есть пострадавшие, под завалами могут находиться люди. Фото и видео
В Запорожье в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома: есть пострадавшие, под завалами могут находиться люди. Фото и видео

Утром в субботу, 10 октября, Россия нанесла удар по Запорожью. В результате прямого попадания был разрушен был разрушен подъезд в пятиэтажном жилом доме, под завалами могут находиться люди.

Уже известно о пострадавших. Подробности сообщил глава Запорожской ОГА Михаил Семикин.

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