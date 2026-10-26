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В Запорожье в результате вражеской атаки поврежден дом, горели автомобили: пострадали 4 человека. Фото и видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
120
В Запорожье в результате вражеской атаки поврежден дом, горели автомобили: пострадали 4 человека. Фото и видео
Россия ночью била по Запорожью

Ночью 26 октября российские войска атаковали Запорожье. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома, легковые автомобили и автобусы, а также отель.

Пострадали как минимум 4 человека. О последствиях ночного террора войск РФ в областном центре рассказали в Запорожской областной военной администрации и в ГСЧС Украины.

Что известно о вражеском ударе по Запорожью

О том, что Запорожье снова оказалось под вражескими ударами, стало известно около 4 часов ночи.

"Враг нанес удары по Запорожью. В результате атаки повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание. На месте одного из попаданий возник пожар. Предварительно, один человек ранен", – писал тогда глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

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Он также показал первые фото с мест прилетов.

В Запорожье в результате вражеской атаки поврежден дом, горели автомобили: пострадали 4 человека. Фото и видео

Россия атаковала Запорожье

В Запорожье в результате вражеской атаки поврежден дом, горели автомобили: пострадали 4 человека. Фото и видео

Россия атаковала Запорожье

Уже к 04:50 число раненых выросло до двух человек: пострадали 30-летняя женщина и 61-летний мужчина.

К 06:56 стало известно, что пострадали еще 22-летняя женщина и 40-летний мужчина. Всего к тому часу сообщалось о четырех раненых.

Больше подробностей о разрушениях и ущербе, причиненных врагом, сообщили в ГСЧС.

Там рассказали, что в результате российских ударов было повреждено остекление гостиницы и двух автобусов.

В Запорожье в результате вражеской атаки поврежден дом, горели автомобили: пострадали 4 человека. Фото и видео

Поврежден отель

В Запорожье в результате вражеской атаки поврежден дом, горели автомобили: пострадали 4 человека. Фото и видео

Поврежден отель

В Запорожье в результате вражеской атаки поврежден дом, горели автомобили: пострадали 4 человека. Фото и видео

Поврежден отель

Горели три легковых автомобиля и сухая трава.

В Запорожье в результате вражеской атаки поврежден дом, горели автомобили: пострадали 4 человека. Фото и видео

Сгорели автомобили

"Также повреждены частный жилой дом и 4 хозяйственные постройки. Спасатели обследовали территории, чтобы выявить пострадавших. На местах работали экстренные службы города. Сейчас коммунальщики проводят восстановительные работы", – поделились в ГСЧС в 07:37 имевшейся на тот момент информацией.

В Запорожье в результате вражеской атаки поврежден дом, горели автомобили: пострадали 4 человека. Фото и видео

Поврежденный жилой дом

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 октября россияне ударили по "Эпицентру" в Полтаве. Вспыхнул пожар. Пострадала 52-летняя женщина.

В течение тех же суток оккупанты также ударили по объектам сети в Харькове, Запорожье и Виннице.

Тем временем в Воздушных силах утром 26 октября отчитались о сбитии 3 из 4 вражеских ракет и 112 из 140 дронов, которыми россияне атаковали украинские города и громады в течение ночи.

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