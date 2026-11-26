Операторы беспилотников 110-й отдельной механизированной бригады обнаруживают и уничтожают российские дроны-"ждуны", которые поджидают на украинских логистических маршрутах. Благодаря этому удается обезопасить пути, по которым снабжают подразделения Сил обороны.

Видео дня

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ в своем Telegram-канале. Авторы публикации также обнародовали видео работы операторов дронов 110-й ОМБр.

В военном ведомстве подчеркнули, что каждая обнаруженная и уничтоженная засада означает бесперебойное снабжение украинских подразделений и спасенные жизни.

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Напомним, в ночь на 26 ноября Силы обороны Украины поразили нефтяную станцию "Субханкулово" в Башкортостане и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ. Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение обоих объектов. На нефтяной станции поврежден резервуар и вспыхнул пожар, тогда как последствия атаки на аэродром еще уточняются.

Кроме того, 23 ноября 2026 года украинские военные нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации российского подразделения в населенном пункте Снагость Курской области. По данным Telegram-канала "Досье шпиона", в результате атаки погибли 11 российских военнослужащих, еще восемь получили ранения.

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