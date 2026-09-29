Армия российской федерации нанесла целенаправленный циничный удар по Президиуму Национальной академии наук Украины Погибли люди, есть пропавшие без вести, раненые.

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Пожалуй, стоит еще раз подчеркнуть, что россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, ведь наносит удар не просто по гражданскому учреждению, в котором вообще нет военных (в этом может убедиться любой дурак, который за деньги через Telegram подводит россиян ко всему, до чего дотянется фотоаппарат). А специально направляет реактивный "шахед" в разгар рабочего дня, чтобы убить как можно больше людей.

Мне было больно смотреть на горящее здание, в котором я провел уйму времени за научными дискуссиями с коллегами. Больно было смотреть на коллег, которые стояли снаружи на подоконниках, пытаясь спастись от пламени. Больно было узнавать о погибших и раненых.

У этой ужасной трагедии есть несколько аспектов.

1. Я уверен, что удар нанесен не просто так.

россия, в полной мере опираясь на собственную науку и ученых, развивая свои средства нападения, полностью осознает технологичность нынешней войны. И опасность для нее – для россии – со стороны нашего интеллекта.

Всем уже ясно, что простая компиляция китайских комплектующих не позволяет добиться преимущества на поле боя. Только знания и технологии способны дать качественное преимущество, наносить максимальный урон или, наоборот, спасать жизни. Извините, но все производители уже столкнулись с тем, что изделия из гаражей уже не работают. Нужны умы, справочники и формулы.

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Похоже, россияне осознали эту опасность и решили ввести новое измерение термина "наука вне политики".

2. Это, собственно, второй пункт. Наука вне политики. Так нас уверяли российские ученые, которые жалуются на санкции и требуют их отмены. Сегодня россия доказала, что не бывает науки вне политики. Российские ученые ежедневно разрабатывают методы и технологии, позволяющие как можно эффективнее убивать украинцев. В том числе своих украинских коллег. Уничтожено уже не один научный институт. Удар по Президиуму НАН Украины – это уже просто сигнал "убиваем всех, потому что можем".

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Санкции против российской науки должны быть усилены и расширены. Мирный атом есть, а мирной российской науки – нет.

3. Осознает ли Украина важность нашей науки так же, как это делает Россия?

Здесь стоило бы упомянуть интерес к теме науки как со стороны всего украинского общества, так и со стороны избранных им депутатов (боже, какая же она неадекватная). Что там, не вспомните?

Ведь вопрос – где наши турбореактивные перехватчики? – заключается не в том, есть ли они. Ведь они есть. А в том, где наши технологии для них. В частности, турбореактивные двигатели, подшипники, выдерживающие 100 тысяч оборотов в минуту, специальные сплавы и остальные компоненты. Ведь именно это определяет масштабность производства любого, даже самого лучшего, оружия.

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Я когда-то уже писал и напишу снова. Рядовой гражданин до 2014 года презирал армию и не видел в ней необходимости. Потом резко пошептало. Сейчас, в 2026-м, где-то в мозгу должна пробудиться нейронная связь между "турбореактивный двигатель – массовые перехватчики – ПВО". Оказывается, что люди, которые годами кричали о важности собственных технологий, потому что не все получится купить или получить, не были сумасшедшими.

Но кто же их слушал?

А так наука действительно не нужна (сарказм). Как не нужна математика и студенты на инженерных факультетах (сарказм). Географами и менеджерами отбьемся (опять сарказм). Купим/попросим ракеты у Запада (очень грустный сарказм).

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Последнее – сугубо субъективно. Россия никаких военных целей этими выборочными бомбардировками не достигает. (Как и Германия не достигала бомбардировками Лондона своими ракетами).

Это чистый террор и, конечно, экономическая удавка с надеждой, что мы развалимся изнутри.

И здесь всего два вопроса: 1. Как обстоят дела с международными санкциями? 2. Как обстоят дела со способностью общества перестроить свою жизнь с учетом нынешних реалий (я об этом пишу не в первый раз)?

Надеюсь, что хоть один плюс у этих обстрелов Киева все-таки есть: еще некоторое количество мужчин и женщин присоединятся к Силам обороны, в полной мере осознавая, что просто отсидеться не получится. Это война на уничтожение. Россиянам плевать, какая у вас челюсть, кость, статус человека, стремление к высшему образованию в 40+ лет, внебрачные дети и немощные на иждивении. Проснитесь. Легче не будет. Но врагу можно усложнить жизнь.

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Искренние соболезнования родным и близким погибших. Выздоровления раненым.

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