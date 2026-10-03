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Блог

Кирилл Данильченко
Кирилл Данильченко

Военный обозреватель

War / Мнения
Time to read3 мин
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Блог |

Удары по мостам в Киеве: почему мы не потеряем левобережную Украину

Удары по мостам в Киеве: почему мы не потеряем левобережную Украину
Южный мост в Киеве. Источник: УНИАН

По мосту в Черкассах прилетело 26 июня 2022 года – две полутонные "головы". Одна из них пробила полотно, выбила пролет и загнула вниз рельсы. Через 48 часов кинули времянку и пустили дрезины, а через неделю снова пошли поезда.

Всего таких капитальных переправ черед Днепр в стране два десятка. Это очень серьезные сооружения. На пилоне Южного моста, куда прилетел "мопед", изначально планировался ресторан на 100 мест, и его не построили только потому, что далеко было тянуть парковку и урезали смету. Запас прочности там монументальный, ванты заказывали в Бельгии.

Могут ли они перебить что-то важное на переправах? Могут. Мы дважды ушатали Крымский мост и положили мосты на Чонгаре. Стреляешь ты – стреляют в тебя. Можете посмотреть, как выносили мосты в Нови-Саде, когда воевали с другим технологическим укладом.

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Но это, с*ка, не так просто изолировать оперативное поле боя. Как там поживает их группировка в Крыму? И паромы мы им посекли, и мосты, и кучу кораблей на дно пустили – и что, они там уже ишаков доедают? Нет, логистика гнется, но работает, навалили насыпей, наставили понтонов.

Поэтому, когда по Фейсбуку синхронно с парой прилетов мопедов в пилон 10 тысяч тонн начинают бегать люди и кричать, что завтра мы потеряем всю Левобережную Украину, не сможем снабжать армию и надо идти на ЛЮБЫЕ условия мира – знайте: это либо дурачки с соплей в носу, либо те же персонажи, которые прошлыми зимами за мелкий прайс разносили вбросы про неминуемый удар из Беларуси (что потом оказалось чистым ИПСО). Запоминайте их. Как тот мальчик с феноменальной памятью из анекдота.

Транспортный коллапс – это, да, неприятно. Но война никогда и не была веселым аттракционом. Понтонно-мостовые отряды существуют, речные паромы и катера – тоже. Река – это логистическая артерия. Чем больше на ней шлюзов, бакенов, барж, пиратских шхун с баром, туризма, рембаз и плавучих терминалов, тем выше запас прочности у цивилизации вокруг нее. Это азы.

Правда, я не знаю никого, кроме покойного Вадатурского, кто системно и вдолгую копал бы в развитие этой речной инфраструктуры. Он был человеком, который системно и за свои деньги возрождал судоходство. И не просто копал в эту сторону, он выстроил флот из более чем 80 барж и буксиров, а также возвел 27 речных перевалочных терминалов, выведя колоссальный объем логистики на реки.

У нас пошли другим путем. Если кому-то важнее лепить стеклянные остановки под осколки и открывать новые фонтаны в парке "Наталка", а в каменты постоянно набегает толпа защитников этой косметической урбанины – кто мы такие, чтобы советовать им, как жить?

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Источник:Фейсбук Кирилла Данильченко
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