Удары по вражеской логистике не прекращаются: в сети показали свежие эпизоды с оккупированной Донетчины. Видео

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по логистике российских оккупационных войск. В частности, транспорт ВС РФ непрерывно атакуют на территории Донецкой области.

Видео дня

Об этом сообщил Telegram-канал "Досье шпиона", который ведет сотрудник одной из специальных служб. Там показали сожженные машины захватчиков, которые двигались по трассам.

Первый эпизод на видео – это удар по автомобилю "Урал" в районе н.п. Богдановка, который был нанесен 27 октября 2026 года.

Второй эпизод – удар по грузовому автомобилю россиян в районе н.п. Василевка 3 ноября 2026-го.

Отметим, что в Донецкой области есть несколько населенных пунктов с названием Богдановка и Василевка, поэтому сложно установить, в каком именно районе произошло поражение.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины поразили российскую станцию подавления спутниковой связи Starlink вблизи Сартаны на временно оккупированной территории Донецкой области. Объект противника использовался для создания помех спутниковой связи украинских военных.